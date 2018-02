La Casa del Pueblo en Mérida, vendida en 300 pesos

Aunque en un principio se ventiló la noticia de que la Casa del Pueblo, ubicada en la calle 65 por 48 y 50 del Centro Histórico y sede del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue vendida por tres millones de pesos, priístas de la ‘vieja escuela’ aseguran que el inmueble pasó a manos del partido gobernante por la cantidad de 300 pesos.

De acuerdo con los priístas entrevistados, que omitieron su nombre por miedo a represalias, el Gobierno del Estado vendió el edificio al PRI como una respuesta a las intenciones que tenía Ana Rosa Payán en los noventas de que el inmueble realmente sea del pueblo, esto luego de que en un acto de campaña se le negara la entrada para su etapa proselitista.

En ese entonces, la hoy integrante de Movimiento Ciudadano, anunció que de ganar la alcaldía de Mérida, buscaría la manera de que la Casa del Pueblo sea verdaderamente del pueblo. Sin embargo, la interina Dulce María Sauri Riancho apuró la venta de este edificio por la cantidad de tres millones de pesos.

Los documentos fueron archivados, ya que se buscaba poner fin al tema, sobre todo que la verdadera intención de Payán Cervera era convertir el inmueble en la sede del Partido Acción Nacional (PAN), lo que hubiese significado un duro golpe para el PRI, sin embargo, fue algo que nunca sucedió.

Pero con el paso del tiempo, una persona que trabajaba en la dirigencia tricolor filtró la información de que en realidad en el papel de venta aparecía la cantidad de 300 pesos, pero hasta la fecha nadie ha vuelto a comentar algo sobre el tema.

La única persona que se pudo contactar sobre este hecho, fue Ana Rosa Payán, quien recordó: ‘Cuando fui candidata en el 90, quise entrar a hacer campaña en la Casa del Pueblo, y allá me dijeron que no. En ese momento dije que cuando sea alcaldesa haría las gestiones para recuperar la Casa del Pueblo, para que realmente sea del pueblo y no sede del PRI’.

‘A raíz que gané. En el gobierno estatal estaba Víctor Manzanilla Schaffer. Tiempo después lo cambian y entra Dulce María Sauri y el gobierno vende la casa al PRI. No puedo dar una cantidad exacta, pero se rumora que eran tres millones de pesos, pero también se dice que el edificio se vendió en 300 pesos’, mencionó la exalcaldesa.