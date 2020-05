La Canadevi Yucatán crea protocolo para retornar a la actividad el 1 de junio

La Cámara Nacional de la Industria del Desarrollo y Promoción de Vivienda, Delegación Yucatán (Canadavi Yucatán) compartió un comunicado en el que informa a los constructores y desarrolladores de vivienda del estado están listos para regresar a laborar a partir del 1 de junio.

En el comunicado afirman que cuentan con el “Protocolo para el trabajo en obras y oficinas de la Industria de la Edificación, ante el Covid-19”, y lo ponen a disposición para el regreso seguro a la actividad el próximo lunes 1 de junio.

En el boletín informan que la Canadevi Yucatán en coordinación con el Gobierno del Estado, ha desarrollado el mencionado protocolo el cual está validado por la Secretaría de Salud de Yucatán mediante oficio número SSY/DPPS/SSP/DPS/064/2020 de fecha 19 de mayo del presente año y por la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo (Sefoet).

Protocolo que atiende todas las medidas

Este protocolo será de aplicatoriedad para todas las empresas, personas físicas y morales, que realizan actividades de construcción de vivienda y edificaciones en el estado de Yucatán, para su retorno a la actividad a partir del 1° de junio de 2020.

El protocolo atiende todas las medidas de ingeniería, administrativas y de protección personal que se tendrán que aplicar en cada determinado departamento que conforma a las empresas.

Todo esto según el riesgo de contagio que cada área presenta, de acuerdo a la Guía de Acción para los centros de trabajo ante el Covid-19 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social – Secretaría de Salud, Gobierno de México.

Con el fin de asegurarse de que todas las empresas desarrolladoras conozcan las medidas necesarias de prevención ante el Covid-19 y estén preparadas para el reinicio de labores, se les convoca con urgencia a participar vía web en el “Taller Covid-19”, donde el “Protocolo” será explicado en detalle y se les entregará un Manual de Implementación.

Los constructores de Yucatán ya se preparan para volver al trabajo a partir del lunes 1 de junio confirmó la Canadevi.

El objetivo del taller es que empresarios, directivos, profesionales y emprendedores de la industria de construcción de vivienda, conozcan a detalle las disposiciones, cuidados y adecuaciones que el “Protocolo” establece se deben implementar en sus empresas.

Esto permitirá un retorno seguro a la actividad en obras, oficinas administrativas y comerciales, cumpliendo con las disposiciones de la autoridad para prevenir contagios. Al término del taller recibirán una constancia de participación que será indispensable para iniciar operaciones y que será solicitada en revisión por la autoridad.

Las empresas se deben registrar en http://puestapunto.com.mx/canadevi/. Los talleres se impartirán el viernes 22 de mayo de 10 a.m. a 1 y de 4 a 7 p.m.; el sábado 23 de mayo de 10 a.m. a 1 p.m.; el lunes 25 de mayo de 10 a.m. a 1 p.m.; martes 26 de mayo de 10 a.m. a 1 p.m. y de 4 a 7 p.m.