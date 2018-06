KreActividad, un libro que incentiva la creatividad

Un artista multifacético como lo es Karl Ayala solamente podía plasmar su ingenio a través de KreActividad, un libro que es el fruto de varios años de estudio y de diferentes trabajos dentro de México y el extranjero.

¿Cómo nace KreActividad?

Desde niño fui creativo. Me gustaba mucho dibujar y mi carrera despuntó cuando me gradué con honores de la Universidad del Sol de Cuernavaca, Morelos. Ahí empecé a crear ideas, a echar volar mi creatividad y materializarla. Estuve en Italia estudiando dibujo, una maestría en mercadotecnia y publicidad. Cuando regreso a México comienzo a dar clases en la Universidad del Sol donde me empapó más con la cultura. Tiempo después empiezo a escribir el primer volumen de KreActividad.

¿Qué puede encontrar el lector en KreActividad?

La primera edición de KreActividad se lanzó en 2013 en Costa Rica, y se presentó en naciones como México, España y Argentina. Allá se plasmaron cuentos que yo ilustré, los cuales animan a las personas a desarrollar su imaginación. Tiempo después llegó la segunda edición y actualmente estoy con la tercera entrega.

¿Qué hay de nuevo en esta tercera entrega?

Un libro útil, ameno y necesario para que la gente se desarrolle y suelte la creatividad que tiene reprimida y así pueda emprender cosas para crecer. Además comparto algunas ideas y consejos con base en mi experiencia, sobre el desarrollo del talento y creatividad en la vida laboral y cotidiana.

Además de escribir, pintas, ¿has hecho exposiciones?

Esa es otra faceta. Siempre me ha gustado expresar mis ideas con imágenes. Tengo más 50 exposiciones y de hecho en mi tierra, que es Campeche, me han honrado nombrando mis obras como patrimonio cultural del Estado.

Largo camino

