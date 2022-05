Kilo de tortilla podría llegar a los 30 pesos en Yucatán

El presidente de la Casa del Molinero, Omar Góngora Piña informó que el precio de la tortilla podría llegar a los 30 pesos el kilo.

De acuerdo con Góngora Piña, el incremento en el precio podría ocurrir el próximo mes, debido al aumento de insumos como es la harina y el gas LP.

Los insumos hacen cada vez más caro el producto.

Tan sólo hace unos días, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que en varios estados de la república el kilo ya llegó a 30 pesos, en la entidad se espera que en algunas zonas del interior del estado, aumente el precio dos pesos al establecido actualmente.

El líder de los molineros manifestó que los comerciantes tratan de ajustar sus precios, sin embargo el alza en los insumos ya ha comenzado a afectar, por lo que se ven obligados en cambiar sus precios.

Según informó, se espera que en 15 días aumente de nueva cuenta el precio de la harina, siendo que un costal de harina podría llegar a costar 350 pesos.

Precio actual de la tortilla

Actualmente el precio de la tortilla oscila entre los 22 a 26 pesos, sin embargo en algunos lugares como son los puertos, el precio es de 29 pesos el kilo.

Reiteró que el precio depende de los establecimientos, siendo que en negocios del norte de Mérida se comercializa el kilo de tortilla en los 28 pesos, mientras que hay lugares donde cuesta 24 pesos. De igual forma manifestó que algunos que venden el producto más económico es debido a que normalmente no cuentan con registro o no están dados de alta en hacienda y no pagan impuestos.

