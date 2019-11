Kevin Johansen presuma su más reciente álbum “Algo Ritmos”

Gracias a la cortesía de Sony Music pudimos platicar con este talentoso compositor e intérprete acerca de este disco y también de su trayectoria, la cual está llena de pasajes muy interesantes.

Sobre Algo Ritmos comentó: “Es un disco que habla mucho sobre lo que quiero decir en este momento, tanto sobre el amor, como sobre la coyuntura y la política, sobre este mundo loco y turbulento en el que vivimos. Me gusta muchísimo, la verdad es que es un trabajo que me parece que uno busca obviamente como cancionista, uno intenta hacer canciones no perecederas, pero a decir verdad solo hay un manojo de canciones de uno que tiene esa chance, de perdurar en el tiempo, así creo que hay una buena cantidad de temas que compiten para tener el chance para tener algo que decir, como “Mi Pobre Millonario”, “Mi Querida Brasil” donde están Jorge Drexter y María Gadú, para mi fue un homenaje necesario para Brasil, inclusive los hablamos mucho por el momento difícil que vive Brasil hoy día, cómo era hacerle una homenaje tan optimista cuando está en un momento de falta de empatía y mucha violencia verbal o física. De algún modo era como tirar una buena vibra a ese país vecino”.

Kevin Johansen adquirió muchas experiencias al cantar por años en el icónico club “Country, Bluegrass and Blues” de Nueva York.

Sobre el tema “Cuentas Claras” y su relación con México, dijo que más allá de que es un manifiesto sobre el amor y la libertad individual “De algún modo “Cuentas Claras” que trata de la libertad individual en el amor y el compromiso hoy día en este cambio de paradigma respecto a las relaciones, también obviamente es un homenaje a México al ser una ranchera, y tiene que ver con mi infancia escuchando muchísima música mexicana que sonaba en mi casa de Berkeley California a todo volumen”.

Kevin Johansen es un artista en plena madurez artística.

Kevin desde niño vivió en modalidad nómada, porque vivió en Alaska, Colorado, Arizona, San Francisco, Buenos Aires, Montevideo, Nueva York y nuevamente Argentina. “La verdad mucho de eso sobre todo en mi infancia se debe a la vida de mi padre y sobre todo de mi madre, tuve una infancia muy movida, de un lado para otro, la decisión mayor ya de joven adulto de Buenos Aires vivir en Nueva York 10 años, de los 16 a los 26 años”, comentó.

El cantautor estará realizando diversas presentaciones en nuestro país en el mes de diciembre.

Sobre su paso por la banda Instrucción Cívica en la década de los ochentas y la grabación del álbum “Obediencia Debida”, donde crearon canciones como “La Chica Tartamuda”, recordó: “Éramos unos jóvenes imberbes escribíamos canciones muy difíciles para quien escuchaba, pero bueno, la verdad es que las temáticas abordaban también cosas muy serias como el tema de los desaparecidos en la Argentina puntualmente porque estábamos saliendo de 7 años de dictadura y entrando a lo que se llamó la primavera democrática, así que de algún modo Instrucción Cívica fue mi primer ensayo abierto, expuesto, buscando un poco mi esencia”.

Kevin Johansen fue uno de los artistas afectados por la cancelación del Festival Internacional de Trova que se realizaría en Mérida en diciembre, siendo la única fecha que queda fuera de su gira por nuestro país que abarcará a Guadalajara (días 4 y 6), Tijuana (día 8), y la Ciudad de México los días 9, 10 y 11 de dicho mes.

Ricardo D. Pat