Keila Balam, productora de un cortometraje multiganador en el Ficmy

El corto “Campeón”, dirigido por Josafat Sierra y producido por Keila Balam, ganó 6 premios del FICMY, incluyendo Mejor Cortometraje Jurado de Prensa y Mejor Director de la plataforma FICMYLAB SHORT FILM RACE 2019.

“Campeón” se centra en la historia de Iván “Sonrics” Ramírez, quien a pocas semanas de proclamarse campeón de peso minimosca del sureste se suicidó a los 24 años de edad.

Keila Balam vivió un noche mágica al ganar su corto varios reconocimientos.

¿Cómo fue el acercamiento con la familia de Iván?

El acercamiento con la familia tuvo su complejidad por cuestiones de estar hablando de un hijo recién fallecido, pero fue muy accesible al facilitarnos las prendas que usaba Iván en sus peleas, estuvieron muy de acuerdo de contar la historia de Iván como campeón, más que como un homenaje.

¿El actor Juanki Durán fue su única alternativa?

Fue la primera opción por cuestiones del parecido físico, es curioso porque Josafat estaba escribiendo el guión y no era un personaje que se estuviera creando, un personaje ficticio, teníamos como base una foto de Iván y pensamos ¿a quién podemos pedirle que lo interprete? Josafat me dijo que ya tenía en mente a Juanki.

Keila Balam y el director Josafat Sierra celebrando el éxito de "Campeón".

¿Qué tal fue trabajar con él?

Además de que tiene esa similitud física, es una persona muy comprometida con su trabajo, fue a entrenar al gimnasio de Iván, se comprometió a aprender box, con su dieta, es una persona muy dedicada.

¿Cómo te sientes a nivel personal después del resultado final del corto?

Hasta la fecha no me la creo, sigo en shock, mucha gente me pregunta qué se siente, pero asimilando un poquito lo que ya pasó y lo que está viniendo pues es muy padre porque es la primera vez que participó en un cargo como responsable de un proyecto tan grande.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

https://laverdadnoticias.com/seccion/yucatan/

Keila Balam con los colegas realizadores del Ficmy, así como Karla Paola Medina, directora del festival.

¿Qué lecciones te dejó este corto?

A nivel personal es un aprendizaje padrísimo, ya sea para bien o para mal es algo que me voy a llevar toda la vida, es una lección gratificante.

Keila es feliz de que se reconozca el talento de los realizadores locales con este tipo de eventos, principalmente porque en Yucatán casi no hay apoyos para el cine.

Ricardo D. Pat