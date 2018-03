‘Junior’ se enoja en cascarita destroza autos y papi lo soluciona

Se molesta con su amigo, se estrella contra su coche intencionalmente y su ‘papi’ soluciona todo

Le cambio el automóvil Optra al rival de su hijo por un coche Honda deportivo de año reciente. Compro inmediatamente en 120 mil pesos el auto Accord chocado del papá de la novia.

Te puede interesar

Una ‘cascarita’ de futbol en unas canchas ubicadas en el norte de Mérida, término con dos amigos enfrentados por el partido, los jóvenes llevaron su pelea en el fraccionamiento La Florida en la misma zona de la ciudad. Uno de los muchachos estaba tan enojado que intencionalmente chocó el automóvil modelo Optra de su compañero de ‘cascarita’. A bordo de una lujosa camioneta se estrelló contra el coche de su rival que estaba estacionado en casa de su novia. Cuando chocó el automóvil de su rival también salió dañado un coche propiedad de su novia y este a la vez golpeo un poste de la CFE. No conformes con el escándalo y el accidente, los ‘ex amigos’ se bajaron de sus coches y se agarraron a golpes, vecinos dieron parte a la policía quien arribo en minutos al Norte de Mérida, también llegaron las aseguradoras pero no corrieron con los gastos porque fue un choque intencional. El enfurecido y revoltoso ‘junior’ llamó a su padre un empresario dueño de atracciones mecánicas, el ‘papi’ del joven llego al lugar y como ‘buen padre’ soluciono el problema para que su pequeño no pise la cárcel:Es así como un junior de la ciudad soluciona sus problemas.