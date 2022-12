Julissa se reencuentra con sus hijos en Yucatán, a un mes de su separación

Luego de más de un mes de no reunirse con sus hijos, Julissa pudo volver a tener entre sus brazos a su hija recién nacida y su hijo de seis años, a través de dos visitas controladas por la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes de Yucatán (Prodennay), instancia que interpuso una denuncia por maltrato infantil contra la madre de 29 años.

El reencuentro se llevó a cabo en las oficinas de la dependencia estatal, ubicadas en la colonia San José Vergel, a donde Julissa acudió el pasado 4 de noviembre con su hijo, pero no le permitieron irse con él.

La primera visita fue el miércoles por la tarde. Julissa acudió en compañía de Margarita, una vecina a la que se refiere como “tía”, que cuidaba de su hijo de seis años cuando ella tenía que salir a trabajar.

Ahí pudo abrazar nuevamente a su hijo, que la Prodennay le retuvo por no contar con su certificado de nacimiento y por dos escoriaciones en la mejilla y un dedo del pie.

A la niña la vio hasta el jueves, luego de que se la quitaran de las manos desde el 27 de octubre, en el Hospital General “Dr. Agustín O’Horán”, un día después de haber nacido.

“Ella está muy contenta, se le ve muy animada, porque toda esta situación le ha afectado muchísimo, pero poder ver a sus hijos le dio para adelante”, expresó la abogada de Julissa, Dariana Quintal Narváez.

Por un lado, la Prodennay autorizó que la mujer que denunció discriminación de parte de la trabajadora social del nosocomio por ser lesbiana (situación que dio pie a la separación de su familia lesbomaternal y uniparental), vea a sus hijos una vez por semana.

Por el otro, la abogada de Julissa aseguró que la carpeta de investigación en contra de su cliente no tiene las bases suficientes para proceder, por lo que buscarán el no ejercicio de la acción penal, con el objetivo de que la Fiscalía General del Estado (FGE) determine que no hay razón de mantener separada a la familia.

Sobre este caso, la senadora Verónica Camino Farjat, criticó que mientras en el senado aprobaron el reconocimiento de las parejas de la comunidad LGBTIQ+ en las leyes del IMSS e ISSSTE, en Yucatán el gobierno discrimina y viola los derechos de una mujer de la comunidad quitándole a sus dos hijos.

Mientras en el @senadomexicano aprobamos el reconocimiento de las parejas de la #ComunidadLGBTIQ+ en las leyes del @Tu_IMSS e @ISSSTE_mx, en #Yucatán el @GobYucatan discrimina y viola los derechos de una mujer de la comunidad quitándole a sus 2 hijos.#JusticiaParaJulissa��️�� pic.twitter.com/AmhHGfx57q — Vero Camino Farjat (@veronicacamino) December 6, 2022

En el tuit compartido a través de su cuenta verificada incluyó dos fotografías, el hashtag #JusticiaParaJulissa y el link de la recaudadora de firmas en las que la Red Nacional de Madres Lesbianas exige al gobierno de Yucatán y a Mauricio Vila, que Prodennay desista de la denuncia.

