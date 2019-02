Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Mérida inconformes por recorte de sueldo

Jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Mérida

Poco más de mil jubilados y pensionados del Ayuntamiento de Mérida están inconformes porque les bajaron el sueldo del cuatro por ciento al tres por ciento; además, indicaron que, a los trabajadores activos de dicha dependencia, les otorgaron el seis por ciento.

Alejandro Solís Ceballos, quien es representante de los quejantes, señaló que ayer, durante el programa “Miércoles Ciudadano”, fueron a ver el ajuste, “pues lo consideramos muy bajo. El presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, autorizó por medio de la Comisión de Salarios Mínimos el 16 por ciento y no se vale que a los jubilados y pensionados que somos los más vulnerables nos estén haciendo esto”.

El vocero, indicó que en 2017 también les dieron el tres por ciento, pero hicieron una reunión con el exalcalde y les subieron un punto; y así se quedó durante todo el 2018. “Ahora, vemos que en con tal que suba, baja y por eso venimos a platicar con el alcalde sin pleitos, sin problemas”, dijo.

De acuerdo con el entrevistado, Renán Barrera Concha les comentó que se analizará la situación, ya que no hay dinero por la “austeridad”, pero: “nosotros no tenemos la culpa, somos empleados, ya trabajamos, ya luchamos, no nos deben de tratar así”.

Solís Ceballos, manifestó que igual es injusto que los líderes sindicales ganen una cantidad mayor a los 30 mil pesos. “Si hay austeridad, que les bajen su sueldo o que hagan un resumen para saber cuánto cobran los comisionados de los siete sindicatos”.

Por su parte, Juan de Dios Tovar Sánchez, uno de los afectados, contó que al ir a firmar su nómina se dio cuenta del porcentaje. Él tiene un salario de ocho mil pesos por la categoría en la que estaba y “me tiran nada más 247 pesos de retroactivo, cuando realmente debería de ser como mil 300 pesos, entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde está acabando ese dinero?”. Agregó que esto no sólo le ha pasado a él, sino al resto de sus compañeros. “Venimos a ver si es un error y si no, que nos digan de qué se están basando para que otorguen dicho porcentaje”, comentó.

Otra cuestión que les inquieta es que a las viudas no les dan vales de despensa y les ponen muchas trababas para la pensión.