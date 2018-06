Juan Carlos Lomónaco, Un director de orquesta sobresaliente

El repertorio y la versatilidad de la dirección de Juan Carlos Lomónaco como director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán cubre diversas áreas como la ópera, ballet, música sinfónica y música de cámara, entre otras más.

¿Cómo nace Juan Carlos Lomónaco en la música?

Mi madre siempre nos inculcó la música, no lo hizo profesionalmente pero participaba en ópera. Tomé clases de violín desde los 6 años, y ahí comenzó mi preparación. Me gradué en The Curtis Institute of Music, donde estudié dirección de orquesta con Otto-Werner Muller. A los 23 años fue mi debut con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y de ahí fue un largo recorrido hasta ser fundador y director de la orquesta de cámara Ensamble Iberoamericano en Madrid.

¿Qué le ha dejado la música?

He dirigido más de 50 y sin duda alguna mi mayor satisfacción ha sido ser director de la Orquesta Sinfónica de Yucatán, pues ya son 8 años, hemos hecho ópera, ballet, un disco, ha sido con la que más años he estado y sobre todo creo que lo me impresiona de ella es que a comparación con otras orquestas que tienen 90 o 50 años, esta orquesta con tan solo 15 años ya es considerada una de las mejores del país y eso me da una gran satisfacción.

¿Qué planes y proyectos tiene en puerta?

Tengo presentaciones con diferentes orquestas como director invitado. En julio me voy a Portugal, estaré en Polonia y Guanajuato. De septiembre a diciembre tendremos la temporada 30 con la OSY donde cerraremos con una invitada especial, Carmina Burana; también haré mi debut como director en Turquía, aunque ya he estado ahí es primera vez que iré como director y eso me emociona. El 18 de noviembre estaré con la Orquesta Sinfónica de Mexico y el 3 de diciembre en España.

Bajo su batuta

Solistas importantes han actuado bajo su dirección como los tenores Juan Diego Flores, Carlos Prieto, Fernando de la Mora, el Cuarteto Latinoamericano y el grupo multimedia francés Art. Zoyd , entre otros.