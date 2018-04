Juan Bautista, candidato independiente a la alcaldía de Samahil, Yucatán

Escándalos de un alcalde acusado de fraude, un cabildo encubridor en donde las regidoras que han resultado electas primero deben pedir opinión al esposo para votar por alguna iniciativa, son el reflejo de lo que ocurre en Samahil.

¿Cómo piensa acabar con los problemas de llegar a la alcaldía?

El principal problema es la corrupción, ya que a pesar de que estamos en un municipio pequeño, pensamos que no existe, pero desgraciadamente si hay corrupción, es preocupante que el destino y la distribución de los recursos se les da siempre a los mismos: parientes, amigos del gobernante en turno; el hecho de que cuando sale un candidato ya compromete los recursos de la población, en nuestro caso somos muy libres en ese aspecto, no hemos comprometido ningún puesto y queremos llegar sanos, salvos y sin deuda, al palacio municipal para hacer mejor las cosas.

¿Cuál es la reacción de la gente, al saber que hay un candidato independiente, que le dicen?

Pues de entrada me felicitan y algo relevante es que hoy históricamente al ver a un candidato independiente que no fue puesto por ningún partido, sino por una comunidad, significa que Samahil ha despertado y tienen claro lo que quieren y sobre todo saben a dónde quieren ir, a donde iremos juntos.

¿Cuál es la principal demanda que la gente ha hecho?

Lo que más le duele a la gente es que siempre son los mismos, no los partidos políticos si no los integrantes de estos y por lo tanto no han podido ser objetivos al hacer las cosas; Samahil tiene menos de mil 500 familias, lo que significa que bien se pudieran atender si el manejo de los recursos fuera escrupuloso, pero además de la pobreza, muchos jóvenes no concluyen sus estudios básicos, no hay fuentes de empleo, pero todo insisto, hay mucha corrupción.

¿De cuánto es el presupuesto anual de Samahil?

Esta oscilando creo en los 10 millones de pesos, aproximadamente millón y medio mensual y está bien claro e identificado para dónde van los recursos, ya que lamentable mente se desvían o se mal distribuyen y eso le ha dolido a la gente,

¿Cuantos candidatos son por Samahil?

Creo que son 5 en la boleta y los que más se pronuncian son los más típicos.

INDEPENDIENTE

Samahil es un municipio de alrededor de 6 mil 500 habitantes y la población electoral oscila entre 5 mil personas, A pesar de lo pequeño y lo reducido de su presupuesto compiten en esta elección electoral 5 ciudadanos por la alcaldía.