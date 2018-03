Jóvenes desconfían de los políticos

Más de 200 mil posibles votantes no utilizarán su credencial de elector en 2018 más que para identificarse

Más de 400 mil jóvenes de entre 18 y 24 años de edad cuentan con su credencial para votar, pero menos de la mitad ha manifestado sus intenciones de votar por algún partido político en las próximas elecciones del 2018, ya que el interés de obtenerla es para contar con un documento de identificación y para realizar diversos trámites personales. De acuerdo con cifras proporcionadas por el Registro Federal de Electores (RFE) de Yucatán, hasta este momento suman 101 mil chavos de entre 18 y 24 años que ya tienen su credencial para votar pero que no la han utilizado por primera vez en comicio alguno. De esta cantidad se subdividen en grupos de 18 años cumplidos, con 27 mil 295 jóvenes con credencial; de 19 años suman 35 mil 202, y de 20 a 24 años de edad, son 38 mil 500 los que cuentan con la mica. Los 341 mil jóvenes en el segmento de entre 25 y 29 años forman el mayor grupo de apáticos, porque aún teniendo su credencial cuando ocurrió la jornada electoral del 2015, se abstuvieron de acudir a las urnas bajo el argumento que obtienen la credencia solo por cuestiones de identidad.‘Los jóvenes del estado, pero en especial los que habitamos en el medio rural, enfrentamos en la actualidad los más grandes desafíos, al no contar con oportunidades para estudiar una carrera y una vez que con esfuerzo lo logramos, nos enfrentamos a la cruda realidad que tampoco hay oportunidades laborales’, explicó Emmanuel Vázquez Andrade, dirigente del sector juvenil de la Confederación Nacional Campesina. Solamente en temporadas de elecciones los partidos políticos recuerdan la existencia de los jóvenes, pero una vez que ha pasado la efervescencia política, de nueva cuenta vuelven a quedar en el abandono y sujetos a estas enormes barreras que les impiden aspirar a una mejor condición de vida. A todo esto se debe que una gran parte de los jóvenes que ya cuentan con su credencial para votar muestren su indiferencia porque saben que solo son utilizados para un fin electoral pero no son destinarios de políticas públicas acordes a sus necesidades.Actualmente la tradición política no es parte de la cultura de los jóvenes debido a la desconfianza que sienten por la falta de compromiso de los políticos que los representan, aseguró Enrique Echaide García, catedrático en Ciencias Políticas. “Esta desconfianza nace de una historia que está llena de marcas de traición, corrupción, democracia inexistente, leyes amoldadas al beneficio de una minoría, lo que deja a simple vista de nuestra juventud mexicana un ambiente de repetitividad en movimientos y acontecimientos en nuestra nación, al argumentar y manifestar que la situación política en el país nunca cambiará, por lo que optan por abstenerse de participar o siquiera de intervenir directamente en la política”, aseguró.‘Fui a sacar mi credencial, porque para todo te la piden y pronto voy a entrar a la universidad, quiero tramitar una beca y me hacía falta, pero no me interesa votar, porque no se respeta la voluntad de la gente’, Marisol Meza.442,900 Jóvenes con credencial INE 220,000 se abstendrán de salir a votar 341,000 votantes jóvenes apáticos