Jóvenes de Yucatán consumen drogas más fuertes y peligrosas

Nuevas drogas en Yucatán

La diversificación de la drogas es un lastre que diariamente afecta a cientos de personas, pero lamentablemente los jóvenes muchas veces son los que tienen más contacto con estas; y en la actualidad cada día aparecen drogas más fuertes y al alcance de todos.

Entrevistados por Grupo Editorial La Verdad, tres personas adictas a estas sustancias nos comentaron sobre sus experiencias; tristemente sus inicios en este ambiente fueron antes de cumplir la mayoría de edad. Al día de hoy se dicen funcionales pero la realidad es que su vida gira entorno a conseguir y probar las sustancias que ‘nuevas’ que llegan a dealers.

El ‘Wero’ es un joven de 26 años, que desde los 17 probó por primera vez alcohol, tabaco y marihuana. ‘La primera vez que probé marihuana no sentí nada, creo que no la fume bien; pero después en casa de un amigo me invitaron y no sé si porque me la dieron en pipa pero ese día quedé muy loco’, señala el consumidor de más de una década, mientras suelta una carcajada de su ‘aventura’.

También, dijo, que la marihuana que llega ya no es la misma, ‘puedes encontrar mota de calidad baja, a bajo precio, desde $ 50 pesos 6 toques; pero la que compró ahora es más fuerte, un gramo me sale en $ 100 pesos y son como tres cigarritos. Pero esta mejor la cara, a veces dicen que es Mango Kush, o Hidropónica, también hay más caras, dependiendo de quién te la venda’.

Por otra parte, ‘El Loco’, como conocen a este otro personaje, también dice ‘disfrutar’ de las marihuanas más fuertes; pero también disfruta de otras sustancias como el Ácido Lisérgico, LSD, ‘ajo’, o ‘papel’.

‘A mí me gustan mucho los ‘ajos’, me gusta el ‘tripi’. Ese si es un viaje’, asegura este joven de 24 años que a los 18 años consumió su primer ‘papel’. ‘La primera vez que comí, la verdad no creí que me pusiera; fue un Año Nuevo en casa de un amigo. Un día antes lo fuimos a comprar a casa de un amigo que según los había traído de México. Cuando lo vi, dije, esto no me va a poner. Y me lo puse en la boca’, explicó ‘El Loco’.

Mientras su rostro mostraba satisfacción al hablar de su experiencia con esta droga alucinógena, detalló que este tipo de drogas pasan desapercibidas; ‘porque son cartoncitos, que tienen figuras o depende como se llama, hay unos que se llaman Hoffman, o Ganesha. Hay unos que si están fuertes, te los comes y como a la media hora sientes como te pones y, depende, puedes ver alucinaciones o sensibilizarte al máximo y todo es un placer. Pero si te da un mal viaje, o empiezas a pensar en malas vibras, te pones bien mal. He visto a amigos llorar o no entender. Es una delgada línea entre la locura y la realidad, lo malo es al día siguiente, te sientes agotado, cansado física y mentalmente. Pero vale la pena.

También, sostuvo, que es consumidor de las ‘tachas’ y ‘cristales’, que son drogas que estimulan las sensaciones, da taquicardia, sed; pero que, ellos mismos confiesan, están hechas de raticidas o sustancias que no deben de ingerirse, ya que son tóxicas y muchas de ellas son veneno.

Otro de los personajes que platicó su experiencia en este limbo de narcóticos, es una persona al que le dicen ‘El Flaco’. ‘Yo igual empecé bien chavo, con chelas y mota. Pero ahora lo que más me gusta es el perico (como también conoce a la cocaína). Yo compro cuando hay ‘fiesta’. A veces compro $ 500 pesos, otras veces $ 200. Depende si hay dinero’.

Antes, dijo, el producto que llegaba era de mejor calidad. ‘Ahora la que llega está muy mala. Al día siguiente me rompe la nariz, pero ni modos es lo que hay’, comenta mientras esboza una carcajada que emula la maldad en sus ojos.

‘También la otra vez probé Crystal en polvo y si estuvo fuerte la experiencia. No dormí, me quede viendo la tele hasta que amaneció, no me gustó tanto. Si siento que está más cabrona la experiencia, pero pues hay que sentirlas para poder decir si te gustó o no’, puntualiza el adulto de 34 años, quien fue uno de los iniciadores en este mundo a los dos entrevistados anteriores.