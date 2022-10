Joven trabajadora denuncia violencia laboral en Restaurante-Bar de Mérida

Cecilia Vázquez denunció haber sido victima de violencia laboral por parte de sus ex jefes del Restaurante -Bar La Pizzada Terrazas ubicada en circuito Colonias en la ciudad de Mérida, la joven mencionó que la madrugada del 27 de septiembre fue cuando su integridad como persona y como mujer fue expuesta por los dueños, jefes y otros empleados del establecimiento, que tienen otra sucursal en avenida Jacinto Canek.

“Quiero hacer públicamente la injusticia que me hicieron esa madrugada a las cuatro de la madrugada y hago responsable a la " La Pizzada Circuito" de cualquier cosa que me pase a mí o a mis familiares”, dijo la joven trabajadora.

Explicó que fue hace un mes cuando decidió conseguir trabajo y vio como buena opción ese establecimiento “recuerdo que fue un sábado no me hicieron entrevista solo me dijeron lo que había que hacer y cómo se trabajaba, desde ese día vi como manejan todo y pues era mi primer trabajo y pues pasé por desapercibido todo, como fueron pasando los días me di cuenta de los malos trato”.

Detalló que fue un lunes, exactamente un día anterior a su agresión cuando recibió su primer párrafo del cual expresó su inconformidad al recibir lo que le correspondía según ella de manera incompleta.

“La semana anterior había trabajado tres días y según mi sueldo correspondía a 513 pesos y me informaron que solo me pagarían 222 pesos por lo cual yo obviamente pues expresé mi inconformidad ante tal situación y dije que sería mi último día laborando para ellos. Le informe a la jefa incluso hasta nos quitaron nuestros teléfonos”, comentó.

Explicó que a la hora de cobrar los primeros en pasar fueron sus compañeros, finalmente le dieron lo que le habían informado y al momento de retirarse y pasar por la cocina donde era el único camino a la salida “fue ahí cuando empieza todo; la cocinera llamada "Cristel" me agredió y pues los jefes ya sabían lo que ella me iba hacer por eso me dejaron sola y de ultimo adentro, después yo regresé con la jefa y no me dijo nada más que retírate”.

Posteriormente fue agredida por segunda ocasión, empujada contra un lavabo “y me siguió golpeando hasta no más, me golpeó el ojo, la espalda y me golpeó hasta el cansancio el estómago; los jefes, la otra cocinera y la de la barra estaban viendo todo y no hicieron absolutamente nada”, denunció.

Explicó que ante esta situación ya ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por la agresión recibida en ese lugar, por lo que espera que las autoridades den justicia ante la situación que vivió, ya que “los jefes te humilla, insulta y denigra horrible a sus empleados, además que de menso no te baja”.

