Joven se viraliza al comer Pib con salsa catsup y limón en Yucatán

No cabe duda que para gustos se hicieron colores y en este caso se hicieron sabores, ya que una joven se volvió viral luego de compartir la forma como come su pib, el cual acompaña con salsa catsup y limón.

Se trata de la joven Chris Cetina, quien compartió en su cuenta de Tik Tok, un vídeo donde muestra cómo come su tradicional mucbipollo.

Si bien los tamales o el mucbipollo suelen ir acompañados de una salsa de tomate y chile habanero, la joven indicó que ella acostumbra a comerlo con salsa catsup.

En el vídeo la joven dijo que comerías su segundo round de su ‘pibcito’.

La joven indicó que sin importarle las críticas compartiría cómo acostumbra comer este tradicional platillo yucateco, incluso dijo que algunas persona se lo iban a agradecer.

‘A mi no me importa, que me digan que soy la niña de los gustos raros, pero yo le pongo su catsupcita y su limoncito, sí el pib ceviche’.