Joven se dispara y deja escalofriante mensaje a su familia en Mérida

El adolescente parece una enfermedad de la cual no se a precisado su gravedad, la noche del martes tomó la desisión de suicidarse en su domicilio de Dzoncauich, donde tomó una escopeta y se disparó en su abdomen.

El joven de 16 años de edad, fue encontrado por sus padres con un agujero en el abdomen, el cual se hizo al darse un tiro con una escopeta de calibre 22.

Los padres lo encontrarón recostado en una hamaca mientras que el arma se encontraba a unos metros de el en un mueble, lo que los sorprendió fue que en la pared había escrito unos mensajes.

Confió e mi, los amo, My the force, Bi with you"