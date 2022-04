Joven pierde más de 5 mil pesos por su vestido de novia en Mérida

Un joven que se hace llamar Karen Krisstel B P en Tik Tok, hizo un ‘story time’ de un vestido de novia que pagó y nunca se le entregó en Yucatán.

La joven que está próxima a casarse, denunció que acudió a una tienda donde venden vestidos de novia exclusivos a mitad de precio.

‘Me explicaron que son de diseñadores, importados, por ejemplo, y el vestido original cuesta $50 mil, pero como alguien ya lo usó y se revendió o son vestidos que no salieron en ese momento, pues quedan casi a mitad de precio, por ejemplo yo vendría pagado, nose $19 mil o algo’.

Joven comparte un story time de un vestido de novia que nunca le entregaron en Yucatán.

Karen se decidió por esta opción, ya que consideró que los gastos de la boda eran muchos y decidió pagar más de la mitad del vestido y sin embargo, la tienda no le entregó el vestido en las condiciones que ella deseaba.

Ella asegura que en un principio el vestido le quedaba ajustado y que en ese entonces pesaba 62 kilos, por lo que decidió ponerse a dieta y aplicarse con el ejercicio para poder lucir el vestido como ella quería.

La joven decidió apartar el vestido con 4 mil pesos y se le tenían que hacer varios ajustes, como detalles de unas flores

Pese a que bajó varios kilos, ya que pesaba 57 kilos, el vestido no le ajustó como ella deseaba, incluso dijo que el cierre se quedaba a la mitad y los encargados de la tienda le indicaron que ese tipo de cierres no lo consiguen en Yucatán y no se hacían responsables de usar un cierre local y que el vestido no quede bien.

Segunda parte de Tik Tok

La joven compartió la parte dos de este desenlace.

Debido a que este video provocó mucha polémica en redes sociales, la joven hizo una segunda parte, donde indicó que terminó de pagar casi $9 mil 800 pesos por un vestido que nunca se le entregó y que la tienda no le reembolsó más que el 20% en especie, alcanzando a comprar una tiara, un liguero y un velo.

La joven lamentó en su Tik Tok que perdió su dinero y sin embargo aseguró que ya estaban elaborando su vestido en otro lugar donde la atendieron con total amabilidad y es a su gusto.

Infórmate sobre todas las noticias de Yucatán dando click aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!