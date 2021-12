Joven mujer se pasa de copas y tuvo que ser atendida por paramédicos de Yucatán

Una joven mujer de 28 años de edad, tuvo que ser atendida por paramédicos de Yucatán luego de ser encontrada inconsciente en la puerta de su casa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 5:00 horas, en un domicilio ubicado en la calle 28 entre 7 y 11 del municipio de Peto.

De acuerdo a lo que se pudo averiguar, la joven de 28 años de edad fue encontrada por sus familiares en la entrada de su casa totalmente inconsciente, por lo que solicitaron apoyo al 911.

Al lugar se presentaron paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a bordo de la ambulancia 21K, quienes valoraron a la mujer y determinaron que presentaba signos vitales débiles, por lo que fue trasladada de emergencia al Centro de Salud de la Villa.

Varios vecinos manifestaron que la mujer no se movía y no presentaba signos vitales, sin embargo dicha información no fue confirmada.

Trascendió que al llegar al centro de salud, la mujer fue estabilizada en el área de urgencias.

Joven mujer presuntamente convinó alcohol con una sustancia nociva

La mujer fue atendida por paramédicos.

Se presume que la mujer estuvo ingiriendo bebidas embriagantes durante toda la noche y que lo combinó con alguna sustancia nociva.

Tras estabilizar, elementos de la Policía Municipal la trasladaron a su vivienda para que descanse y se le indicó acudir de nueva cuenta al centro de salud para control y prevenir alguna situación adversa.

Cabe mencionar que el personal médico indicó que el estado de inconsciencia de la joven mujer se debía al alto índice de alcohol que tenía en el cuerpo.

Infórmate de las noticias de Yucatán dando clic aquí

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!