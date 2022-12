Joven mujer denuncia que llevan dos años esperando una cirugía en Yucatán

A través de un video, una joven mujer denuncia que lleva esperando más de dos años para una cirugía de vesícula en un hospital de Yucatán.

La mujer, que por temor a represalias decidió guardar el anonimato, indicó que ‘desde hace dos años lleva luchando para que la operen’ en el hospital General de Valladolid.

Recientemente personal médico se ha manifestado por falta de insumos.

En este lapso de tiempo, la mujer ha sido ingresada en repetidas ocasiones para que simplemente ‘le calmen el dolor’ y la den de alta.

‘Me ingresan, nada más me calman el dolor, y a las pocas horas me dan de alta, y aparte me cobran, porque cada vez que me ingresan, me cobran cada vez que voy a salir’.

Cabe mencionar que además de esta situación, la mujer señala que ha sufrido malos tratos, debido a que ha escuchado decir a los médicos: ‘¿para qué la ingresan, si no es necesario que esté ingresada?.

Los médicos indican que no hay insumos para las cirugías.

La joven indica que la cirugía es apremiante, debido a que en varias ocasiones ha tenido dificultad para caminar por el dolor, vómitos, diarreas y calenturas e incluso asegura que durante el tiempo de pandemia la ingresaron en el área covid-19 sin autorización de sus familiares.

La paciente asegura que los médicos le han indicado que todavía aguanta y ella se cuestiona, si los médicos indican que si ‘aguanta a que reviente su vesícula y se muera’.

‘Dicen ellos, no es que, todavía aguanta. ¿Aguanto a qué, a que se reviente mi vesícula y ya me muera?, y después digan, no es que no se cuidó y por eso le pasó’.

Entre las irregularidades que denuncia la joven, señala que en el mencionado hospital les dan preferencia a los trabajadores del Tren Maya, quienes incluso tienen IMSS.

Denuncian falta de Cirugía

Todo parecía indicar que la joven por fin sería operada, sin embargo, el día que acudió y pasó a trabajo social, le indicaron que no están operando. En primera alegaron que no había camas y posteriormente un cirujano le indicó que no había presupuesto para los insumos.

Tras su denuncia, la joven mujer reveló que no es la única persona en su situación y comentó que una mujer de 60 años de edad, de Libre Unión, ha sufrido dos reprogramaciones de cirugía.

