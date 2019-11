Joven extraviado aparece con las piernas rotas en Yucatán; huía de la policía

El lunes 25 de noviembre, familiares de un joven lo reportaron como extraviado y apareció con las piernas rotas en Yucatán; se escondía de la policía.

El joven responde al nombre de Jaime Efrén C. C. de 22 años de edad y fue reportado por su familia como desaparecido; afortunadamente hoy fue encontrado, herido pero sus heridas no ponen en riesgo su vida; fue encontrado en un banco de materiales y se lesionó las dos piernas al caer de un barranco.

El infortunado joven cayó casi 10 metros de un barranco.

Joven se econdía de la policía

Según el joven se encontraba a bordo de su motocicleta y al ver que la policía se acercaba a él, decidió detener la marcha y orillarse para esconderse entre la maleza pero no se percató que había una barranco y cayó casi 10 metros con todo y vehículo.

El joven conducía su motocicleta en estado de ebriedad.

Tal vez te preguntaras por que huía, pues resulta que el valiente jovencito, se encontraba manejando su motocicleta en estado de ebriedad y al ver a la policía, se asustó y decidió huir.

El joven dijo que fue a llevar a un amigo a una comunidad de Yucatán que se llama Ruinas de Aké, eso el domingo 24 de noviembre, cuando iba de regreso a su domicilio vio a los policías y se guardó en la maleza y cayó lesionandose ambas piernas, las cuales presentaron fracturas.

Al no poder moverse, el joven permaneció en el banco de materiales toda la noche del domingo y todo el día de lunes hasta parte del marte, cuando fue encontrado.

Este joven pasó en la intemperie unas 36 horas y es casi un milagro que haya sido encontrado ya que casi nadie pasa por el lugar porque se encuentra abandonado.

El joven fue atendido por paramédicos (foto Presidio).

Conducir en estado de ebriedad

Seguramente este joven ya escucho hablar de la iniciativa de ley que podría dejar sin licencia a conductores que manejen en estado de ebriedad o aliento alcohólico y por eso huyó de la policía.

Esta medida es para evitar que la cifras de muertes por accidentes automovilísticos sigan subiendo, por lo que se le recomienda a la población evitar manejar ante los influjos del alcohol.

