Joven evitó la violación de una mujer en Mérida y resulta herido

Un joven de Mérida se convirtió en el héroe de una mujer que era atacada por tres sujetos, quienes presuntamente intentaban violarla, sin embargo este héroe resultó herido.

Se trata de Braulio C., un joven que a través de las redes sociales compartió una historia aterradora y alertó a las mujeres de Mérida a cuidarse de presuntos agresores sexuales.

El joven manifestó que acudió a visitar a un familiar y cuando se retiró a su casa, escuchó a una mujer que gritaba por ayuda.

El muchacho compartió su historia y alertó a las mujeres de Mérida.

Braulio iba a bordo de su motocicleta cuando escuchó el llamado de auxilio, por lo que frenó su moto para ver qué era lo que estaba pasando y se percató que tres hombres querían abusar de la mujer de aproximadamente 22 años. Los presuntos agresores tenían una edad entre los 30 a 40 años de edad.

Como todo un héroe, se bajó de la moto para distraer a los atacantes y la muchachita logró huir del lugar, sin embargo la peor parte se la llevó Braulio, ya que uno de los atacantes lo golpeó en la cara con la mano.

Joven resulta herido tras evitar violación

Tras defender a la mujer, fue atacado y resultó herido.

Lamentablemente el sujeto que agredió a Braulio llevaba un anillo en la mano, por lo que resultó con perforación del labio.

Este muchacho manifestó que pese a su lesión, ‘ella logró huir’.

En su publicación Braulio hace un llamado a las mujeres de Mérida a no salir solas a la calle, ya que este hecho se registró alrededor de las 22:00 horas, por lo que pide a las mujeres, niñas y jovencitas a no arriesgarse, ya que no siempre habrá ‘una buena persona que se va a frenar a ayudarles’.

Cabe mencionar que la historia de este joven héroe se ha vuelto viral en redes sociales.

