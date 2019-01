Joven estudiante de Yucatán pide ayuda para su operación de columna

La joven estudiante yucateca de 26 años de edad, pasante de la carrera de arquitectura quien por cierto ya está próxima a presentar su examen de grado, concedió una entrevista a Grupo Editorial La Verdad donde compartió detalles de la terrible problemática que enfrenta, así como otros aspectos interesantes, como el haber ganado un premio Cemex-Tec por obtener el segundo lugar, en la categoría: Transformando Comunidades, edición 2014 (centro - Cemex del Tecnológico de Monterrey).

Comentó que desde el 2012 presentó un problema de columna, aunque en su momento no sabía con certeza la gravedad del padecimiento. “Fue hace cinco años cuando comenzaba mi carrera, un día rumbo al supermecado me empezaron a doler las piernas, se me entumieron y no sabía por qué, creí que era un dolor muscular, llegando al grado que me tenía que sentar en el piso para calmar el dolor, Un día estando acostada en mi cama quise parame y no pude, tuve que pedir ayuda para hacerlo pues el dolor era intenso. Fue cuando acudí al médico, me hicieron radiografías y fue cuando descubrieron cual era mi padecimiento”.

Mariana Ávila Mena pide ayuda a la sociedad yucateca.

Tras realizarle la resonancia magnética de columna lumbar. El diagnóstico es el siguiente: “L5 - S1 espondilolistesis grado II, espondilodiscartrosis, abombamiento difuso del anillo fibroso, artrosis facetaria bilateral, se estrecha el canal medular, se contractan y agrupan estructuras de la cauda equina”.

Esta resonancia fue realizada el 7 de diciembre del 2018 por el Dr.Israel Rivera de la Fuente, médico radiólogo de alta especialidad en resonancia magnética. El caso es que es urgente la intervención quirúrgica por lo que ahora necesita reunir la cantidad de $150,000.00 pesos mexicanos para poder operarse. La chica, debido a esto lleva una mala calidad de vida y la premura para la operación es porque corre el riesgo de quedar paralítica, por lo tanto solicita la amable colaboración de la sociedad yucateca, pidiendo que la apoyen donando lo que gusten y puedan aportar.

Aseguró que apenas se logre reunir el dinero necesario podrá operarse, indicando que quien desee hacerlo pueden depositar en su cuenta bancaria Bancomer o en Pay pal.

Agradeció a Grupo Editorial La Verdad el interés en su caso y de antemano agradeció a quienes decidan unirse a esta cruzada.

Datos de la cuenta BBVA Bancomer: Nombre del titular: Mariana Ávila Mena. No.de Tarjeta: 4152 3134 7555 3876 No. de cuenta: 1516918690 CLABE interbancaria: 012180015169186904

Para transacciónes internacionales: Código SWIFT: BNMXMXMM

Nombre: Banco Nacional de México SA

Paypal: https://paypal.me/marianaavila1

Ricardo D. Pat