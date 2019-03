Joven encuentra en la iglesia su segundo hogar

Armín L. se dedica al servicio de la parroquia Nuestra Señora de Belén. Todos los días llega en punto de las 7:00 de la mañana, abre las puertas y alista todo para la primera celebración del día. Después de la misa, el hombre de 38 años acude a su preparación de los insumos para la venta del día, oficio que adoptó desde hace más de 15 años, cuando por problemas familiares optó por independizarse laboralmente hablando.

A punto de cumplir los 16 años, Armín llegó a la parroquia para ayudar a uno de sus vecinos, el entonces encargado del recinto católico. Tomó un paño y empezó con la limpieza de los utensilios, sin saber que desde aquel día, sería su rutina hasta la fecha.

“Llegué aquí hace muchos años. Empecé como ayudante, pero luego el señor (su vecino) por la edad dejó de venir. Entonces me quedé a su cargo, ahora llego temprano para alistar todo para la misa y luego me voy a preparar mis cosas. Terminando la venta regreso para limpiar lo de afuera. La verdad es que me gusta venir, conoces a la gente y hasta siento que esta es mi segunda casa”, expresó en entrevista para La Verdad.

El encargo de la parroquia es amable y servicial, pero pocos saben que de niño sufrió violencia familiar. Por ello se puso al servicio de la casa de Dios, donde aprendió a realizar valores como el perdón y la caridad.

“Cuando vivía con mis papás siempre tenía problemas, me regañaban por todo y hasta me trataban mal, pero no les guardo rencor. Al contrario, prefiero venir aquí donde me siento más tranquilo”, mencionó.