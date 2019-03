Joven discapacitado pide a taxista le devuelva la información de su celular

El joven Luis Octavio Campomanes, quien padece una discapacidad motriz, denunció la pérdida de su celular en un automóvil perteneciente a una plataforma de transporte de servicio de taxi en esta ciudad de Mérida.



El denunciante señaló que el incidente ocurrió el sábado pasado cuando abordó un vehículo de una plataforma de transporte junto con su amiga Ana Jiménez con rumbo a una plaza comercial, pero un descuido provocó que deje el celular en el asiento, artefacto que no ha regresado a sus manos a casi una semana.



“Al pedir el servicio nos destinaron a la chofer Ivette de Atocha en un Beat, con placas YWP-496-C. Normalmente siempre me subo adelante porque me es más fácil. Cuando llegamos a la plaza, bajan mi silla de la cajuela y me ayudan a bajar del coche, pero en ese momento yo dejé el celular en el asiento para poder ayudarme con las manos como siempre”, dijo.



Al darse cuenta que había perdido su celular, se comunica con la empresa para reportar la pérdida del celular, pero ésta no se hizo responsable. “Inmediatamente llamamos a todo mundo para recuperar mi celular y nadie nos hizo caso. En la aplicación me dijeron que contactarían a la chofer y nos avisarían. Para mí es importante recuperar el celular porque tengo datos valiosos acerca de la discapacidad y de mis conferencias”, dijo Campomanes.



Finalmente, indicó que el lunes pasado la chofer se comunicó con su amiga Ana y aunque se disculpó, la mujer le notificó que en su vehículo no se había perdido el teléfono. “Prácticamente se lavaron las manos porque mi teléfono es caro, pero lo que más me importa es la información que tengo allá”, mencionó el afectado.