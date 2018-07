Joven de Yucatán, la nueva Reina nacional del Club de Leones del Mayab

Desde muy pequeña sus papás le inculcaron valores positivos; ha participado en grupos apostólicos de su iglesia desde donde ha afirmado aún más su vocación de servicio. A sus escasos 19 años, ayudar y provocar una sonrisa en las demás personas son algunas de sus más grandes satisfacciones personales.

¿Cómo llegas a ser la reina de este reconocido Club?

Bueno, mis papás me comenzaron a llevar al Club desde hace un año y en la Convención Nacional de hace un mes me invitaron a participar y aceptamos mis padres y yo. Competí contra 2 compañeras más y por medio de un sorteo se supo quién sería la ganadora.

¿Cuál es tu labor como reina nacional del Club?

Durante un año tengo que estar en las juntas de los presidentes de los diferentes clubes de cada ciudad y también dar un informe de lo que estamos haciendo durante el reinado, el cual entrego en junio del 2019. Desde niña he pertenecido al grupo de valores de la iglesia y siempre hemos ido a comunidades a ayudar a las personas en lo que se necesitara, a darles catecismo. El objetivo era sacarles una sonrisa, además de que hacíamos bazar de ropa y con eso ayudábamos con lo que se vendiera a mejorar el pueblo, por ejemplo pintando el parque local o haciendo algo especial. Ahora en el reinado es lo mismo, por eso no me cuesta trabajo.

¿Qué estudias actualmente?

Ahora estoy en la universidad estudiando odontología, pero me considero una joven diferente pues disfruto servir a los demás, hacer brigadas y sobre todo ayudar a otros jóvenes que crecieron en condiciones difíciles para que vean las cosas diferentes y que si uno quiere pueden ser mejor.

¿Cómo compaginas la escuela con tus actividades?

Creo que para todo hay tiempo y la base de eso es la organización y la actitud con la que se hagan las cosas. Ahora como reina nacional estoy yendo a una casa hogar de niños maltratados y cada mes le festejemos a uno su cumpleaños, entre todos los que vamos cada quien lleva algo y aportamos un granito de arena para darles alegría.

¿Te gustaría tener una asociación en un futuro para apoyar a más gente?

Claro que sí, sobre todo una que apoye niños, pues me encantan, ellos son el futuro de México y hay que apoyarlos para que sean mejores.

Siempre ayudando

Ha participado activamente apoyando en la comunidad lucana, donde hacen campamentos y actividades para los jóvenes.

_Eliza Ongay