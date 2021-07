Joven de Yucatán concluye el bachillerato y dedica su esfuerzo a su difunta mamá

Portando su uniforme, una joven de Yucatán acudió al cementerio para dedicarle a su mamá fallecida el logro de haber concluido sus estudios en un bachillerato.

Se trata de una joven identificada como Arlen Hau Manzanilla, quien a través de sus redes sociales compartió un emotivo acto de amor que tuvo con su madre.

La joven acudió al cementerio para dedicarle a su mamá el haber concluido sus estudios en el Colegio de Bachilleres de Yucatán.

La joven acudió al cementerio para dedicarle su esfuerzo a su mamá fallecida.

Pese a que era algo que la joven y su mamá esperaban con ansias, la madre de Arlen se adelantó el pasado 23 de marzo.

“Tenía la emoción de abrazarte y decirte ‘mami, lo logre, después de tres años por fin terminé’ pero te me adelantaste”

Son las palabras que se pueden leer en una publicación que la joven compartió en su red social.

Todo parece indicar que la joven aún cursaba sus estudios en un plantel del Cobay, cuando su mamá falleció, por lo que no tuvo la oportunidad de ver que su hija concluya sus estudios.

Pese a que la mamá de Arlen no se encuentra en el mundo terrenal, su hija tuvo el detalle de acudir al cementerio y dedicarle su esfuerzo y logro a su mamá en el sepulcro donde descansan sus restos.

Esta es la publicación que hizo la joven en redes sociales.

La joven manifestó en redes que estaba agradecida con su mamá por que estuvo en cada una de sus etapas apoyándola.

‘Cuando me sentía estresada y sentía que no podía lograr terminar, me hablabas para dar tus palabras de motivación con papá. Después de eso ya estaba mejor y lograba terminar’.