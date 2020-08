Joven de Mérida víctima de ladrones; acuerdan compra en línea y lo asaltan

Entre las noticias de hoy más destacadas en Yucatán, destaca la mala experiencia de un joven de Mérida que fue víctima de robo al intentar concretar una venta en línea.

De acuerdo con el quejoso, de nombre Alejandro V., el día de ayer realizó una venta en línea en la colonia Fidel Velazquez, pero lo que parecía una buena venta, terminó por ser un desagradable atraco, ya que resultó golpeado.

Según dijo el joven, quedó con una joven que se hace llamar Ana Ortiz, quien a través de whatsapp contactó a Alejandro para preguntarle si todavía tenía disponibles unos tenis.

El joven vendedor le explicó que sí y concretaron la venta, sólo que lo extraño del caso fue que la joven mujer insistía en que le avisara cuando llegue cerca de su domicilio para ir por ellos, ya que aseguraba que vivía en una privada y acordaron un lugar donde verse.

Alejandro llegó al lugar acordado y se presentó la presunta pareja de la mujer y un acompañante.

‘Me dijo que su novio me pagaría los tenis, y apenas llego se los entregue y me pego y su otro amigo me empujo’.