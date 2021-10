Joven de Mérida denuncia que fue perseguida por dos hombre en un auto negro

Momentos de angustia y desesperación vivió una joven de Mérida, quien a través de las redes sociales denunció que fue perseguida por dos sujetos a bordo de un auto.

Se trata de Aracelly M. C., quien denunció que el lunes por la mañana salió de su casa para ir a la tienda que se encuentra a dos cuadras de su vivienda entre Petcanché y San Juan Grande, al oriente de Mérida.

Al llegar a la esquina, se percató que había un auto negro donde iban dos hombres que salían de la tienda.

En el camino, los sujetos se encontraron de frente con la joven y detuvieron la marcha para decirle a la joven que se subiera con ellos, según dijo Aracelly.

De acuerdo con la afectada, decidió tardar más tiempo de lo normal esperando que se fuera, sin embargo al salir de la tienda, los vió nuevamente estacionados, por lo que decidió tomar otro camino y al doblar la calle, escuchó el momento en el que los sujetos encendieron el auto, por lo que comenzó a correr ‘esperando encontrar a alguien’ que pudiera ayudarla.

La joven se cayó y se lesionó cuando huía.

En su desesperación por ponerse a salvo, la mujer se tropezó, se lastimó y sin pensarlo dos veces continuó corriendo al mismo tiempo que ‘pasaron mil cosas’ por su cabeza.

‘En mi mente pasaron mil cosas que ellos podrían hacerme, ya no sentía los pies, la voz para gritar no me salía pero no me detuve hasta encontrar a alguien’.