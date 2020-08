Joven de Mérida denuncia acoso en el transporte público y se hace viral en redes

A pocos días de que se cometiera un presunto feminicidio en calles de Mérida, las mujeres siguen levantando la voz en las redes sociales, las cuales fueron usadas por una joven para exponer el acoso sexual en el transporte público.

La joven afectada, que se hace llamar Addy O. C., quien compartió su desagradable experiencia en redes sociales, manifestó que se encontraba en la ruta 1 del camión de Francisco de Montejo, rumbo a su casa cuando comenzó a sentir sueño y como traía puestos sus lentes de sol decidió dormirse un rato.

La joven dijo haber sido víctima de acoso en el transporte público.

La joven en un momento despertó y logró percatarse que un hombre la observaba de forma lasciva.

‘Entonces cuando desperté este señor asqueroso estaba casi inclinado viéndome las chichis’.

La joven compartió su denuncia en redes sociales.

Fueron las palabras que usó la joven para describir el momento que la incomodó.

Cuando el hombre se percató que la joven se había percatado de su presencia, se movió de lugar y comenzó a mirar hacia otro lado, mientras que la joven incomodada por la forma en cómo la veía, decidió sacarle una foto para luego exponerlo en redes sociales.

Con temor a denunciar acoso sexual

La joven asegura que tras lo sucedido, el hombre la observaba de manera extraña, miraba su mochila, su celular y la miraba a ella, tras darse cuenta que lo habían fotografiado.

Esta situación terminó por poner muy nerviosa a la joven, quien dijo que sentía que su corazón latía muy rápido y comenzó a idear acciones en caso de que la situación se saliera de control.

Hubo personas que no apoyaron la denuncia de la joven.

La afectada aclaró que no traía ningún escote y que se puso en contacto con amigas para sentirse mejor.

Por fortuna el hecho no pasó a mayores y la joven dejó claro que se sintió acosada y espera que este tipo de cosas no tengan que suceder, ya que dice no querer sentir miedo por hombres que creen que tienen el derecho de hacer este tipo de cosas.

Cabe mencionar que la imagen del hombre se comenzó a hacerse viral, sin embargo no todos los comentarios le favorecieron a la víctima, ya que no falte quien la critique y tome su sentir como 'exagerado'.

