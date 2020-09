Joven de Mérida cuenta su experiencia con el Covid-19 y como sobrevivió

Lilia Pérez M., una joven de Yucatán compartió a través de sus redes sociales, como fue su experiencia con el coronavirus, que casi le cobra la vida.

Según expresó la mujer, no sabe todavía dónde fue que contrajo la enfermedad, ya que asegura que si bien no tuvo un ‘súper aislamiento’, dijo también que no solía pasearse y siempre usaba las medidas recomendadas por las autoridades.

De acuerdo con esta joven, en un día su cuerpo estaba severamente golpeado por una anemia y sus pulmones muy dañados y sólo bastó una tomografía para que supieran que tenía Covid-19, por lo que la canalizaron para hacerse una prueba de PCR y posteriormente a urgencias para recibir oxigenación.

Finalmente logró ingresar a una clínica particular ubicada al poniente de Mérida, por medio de aseguradoras e ingresó directo con oxigenación alrededor de las 12:00 de la noche.

Presentaba hipotermia e hipoxia, sus órganos ya estaban muy cansados, sus pulmones no podían más, le realizaron de nuevo la prueba de PCR, mientras le administraban más oxígeno, dijo la joven.

Calvario para sobrevivir del Covid-19

Cuando amaneció, los doctores dijeron que tenían que intubarla, a lo que ella aceptó y pasó 9 días así, dormida, con sedantes y asegura haber tenido sueños extraños como pesadillas.

La joven asegura que los médicos le indicaron que su cuerpo no respondía a los sedantes y recuerda que en una ocasión despertó y el doctor Mario Peniche le sostuvo el rostro y le pidió que colaborara.

La joven cuenta su historia para que más personas tomen en serio esta enfermedad.

‘Recuerdo al doctor gritándome, agarrando mi cara; Lilia, lilia, me escuchas??? Tienes que colaborar o no vamos a poder hacer más por ti’.

Fueron los momentos que más recuerda la joven, quien dice que se aferró a la vida y logró brincar esta enfermedad, tras varios días confusos, sin ver a ningún familiar, con oxigenación constante, catéteres, sondas, pastillas, sin alimento, etc.

La joven cuenta su historia para que las personas no bajen la guardia y tomen en serio la enfermedad.

Cabe mencionar que su médico le manifestó que el hecho de ser joven y tener una vida un poco activa, así como no padecer diabetes e hipertensión influyeron mucho en su recuperación.

Finalmente Lilia agradeció a todos sus médicos y dijo que pese haberla brincado, aún se mantiene con oxigenación en su casa.

