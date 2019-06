Joven de Mérida NO murió electrocutado en el parque, murió por asfixia

muere joven electrucutado en merida

Hace unos días se volvió viral la trágica noticia de la muerte de un joven tras recibir una descarga eléctrica en un parque ubicado en la Colonia Maya en Mérida, según se informó el joven estaba jugando fútbol con sus amigos, se apoyo sobre la malla que hacía contacto con un poste de energía eléctrica que lo ectrocuto.

Sin embargo, en las ultimas horas se ha dado a conocer que la causa de muerte del en joven en Mérida habría sido sfixia por broncoaspiración, por lo que queda descartado se haya debido a una descarga eléctrica.

La información se dio a conocer en una conferencia de prensa matutina en el Ayuntamiento de Mérida.

“La Fiscalía General del Estado nos dio a conocer que la causa del fallecimiento fue asfixia por broncoaspiración, por lo que queda descartado se haya debido a una descarga eléctrica”, destacó Gerardo Acevedo Macari, director de Gobernación.

Todo lo que ha ocurrido al rededor de la muerte del joven ha sido público, incluso algunos se cuestionan lo que realmente pasó, pues cuando se manejo que murió por una descarga eléctrica hubieron vecinos que señalaron que los postes de energía eléctrica ya habían dado pequeñas descargas a quienes viven en la zona.

El joven Alejandro V., de 18 años de edad, falleció en el parque de la colonia Maya en Mérida a causa de una broncoaspiración, y no electrocutado como se dio a conocer, tras el hecho las autoridades informaron que se realizará una revisión de los diversos espacios con que cuenta el Ayuntamiento de Mérida para prevenir cualquier situación de emergencia.

“Como padre, no puedo dimensionar lo que significa perder un hijo, por lo que he modificado mi agenda y me he comunicado con su familia para hacerles saber que estamos muy pendientes de este asunto”, comentó el alcalde Renán Barrera Concha alcalde de Mérida.