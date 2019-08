Joven de Mérida ENCARA manifestación feminista CON ROSARIO EN MANO (VIDEO)

Joven de Mérida ENCARA manifestación femenista en Yucatán CON ROSARIO EN MANO (VIDEO)

Durante la manifestación femenista que se registró el viernes pasado por la tarde-noche en la ciudad de Mérida, sucedió un hecho que ha causado molestias entre las mujeres, pero que también ha llamado la atención.

Feministas de Yucatán se unieron a las protestas que hubo a nivel nacional.

Y es que mientras las mujeres se manifestaban en el centro de la Plaza Grande, para exigir justicia por los casos de violación en donde han sido involucrados, supuestamente, policías, un joven con rosario en mano encaró a las feministas y les reclamó su proceder.

Además de ser expulsado de la manifestación, el joven fue rociado de brillantina morada en Mérida.

En respuesta, algunas manifestantes con los senos al descubierto y pasamontañas, lo enfrentaron, mientras que otras le empezaron a tirar brillantina, esto antes de exigirle a gritos que abandonara el lugar, lo que finalmente sucedió.

Sin embargo, el individuo, se alejó algunos metros y comenzó a rezar de rodillas, mientras las féminas tocaban con tambores y gritaban consignas como: “A mí no me cuida la policía, me cuidan mis amigas”, con lo que pedían el fin de la violencia machista.

La manifestación tuvo lugar en la Plaza Grande de Mérida.

Hasta la fecha no se conoce de casos de violaciones donde estén involucrados policías, aunque las manifestantes reiteraron que los feminicidios flagelan a las mujeres de la entidad, debido a que genera miedo y nadie les garantiza su seguridad como féminas.