Joven cuenta cómo es la vida de una sexoservidora en Mérida

Considerado el trabajo más viejo del mundo, del sexo servicio se derivan circunstancias que han orillado a las personas que lo ejercen; y hoy a nivel mundial se celebra el día de la trabajadora sexual, La Verdad Yucatán platicó con una joven que ejerce esta profesión.

“Valeria”, como se hace llamar en el “negocio”, explica: “Yo empecé por necesidad y gusto por esto. Cuando tenía 18 años me casé, tuve dos hijos, pero un accidente me quitó a mi esposo; yo no sabía qué hacer, me involucré con la ‘piedra’ y una amiga me invitó. Lo más traumático es que vi la muerte de mi esposo, lo atropellaron y yo lo vi morir”.