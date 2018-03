Joven conductor entra en crisis y no para de llorar tras accidente

Un conductor no respeta el alto y choca a una combi de pasajeros, provocando muerte de pasajera

El guiador del Altima, un joven de unos 20 años, según los testigos transitaba a exceso de velocidad. No huyó del sitio, y al ver la tragedia que ocasionó se puso a llorar. CRISIS NERVIOSA

TESTIGOS DE ACCIDENTE:

Ayer por la tarde se registró un trágico accidente, en la calle 24 con 17 de la colonia Chuburná de Hidalgo, donde se impactaron una combi de pasajeros y un Altima que no respetó una señal de alto. En el lugar de los hechos fallecieron una mujer que salió disparada del taxi colectivo y éste le cayó encima. También resultaron lesionados otros pasajeros de la combi de la ruta 66 Ibérica y el conductor que no respetó la señal del alto.‘¡Qué está haciendo este cab….!’, expresó el taxista poco antes del impacto. Los pasajeros sintieron que la Combi se iba de lado y a falta de cinturones de seguridad fueron cayendo uno sobre el otro. La pasajera que falleció estaba en la parte trasera, en la parte de la ventanilla derecha y tras el impacto se salió cayendo al pavimento. Casi enseguida le cayó encima el taxi colectivo, justo sobre la cabeza. Al ver lo que había ocasionado, el conductor del Altima sufrió una crisis nerviosa y lloraba desconsoladamente dentro de su auto. Al parecer sufrió algunos golpes. Otros pasajeros de la Combi fueron atendidos en una acera. Algunos tenían heridas sangrantes, pero otros salieron ilesos. La Policía y los peritos llegaron para acordonar el lugar, y levantar el cuerpo de la señora.“Los pasajeros sintieron el golpe, luego fueron cayendo uno sobre el otro”. Las opiniones y comentarios sobre la responsabilidad del accidente se han visto dividas, la responsabilidad fue del joven, pero eso no quiere decir que sea a propósito.