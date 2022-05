Joven con discapacidad motriz es discriminado en un bar de Mérida

De nueva ocasión, un joven de Mérida denunció un acto de discriminación en un bar de la ciudad debido a que tiene una discapacidad motriz.

Se trata del joven Pedro Escalante, de 19 años, quien denunció que el pasado 21 de mayo fue discriminado en un bar del norte de Mérida denominado ‘Classico Península’, el cual se encuentra ubicado en la plaza Mangus.

El joven señala al gerente del lugar por discriminarlo.

El joven manifestó que acudió al mencionado antro debido a que iba a celebrar un cumpleaños, sin embargo el acceso le fue negado tras una hora de espera.

Pedro dijo que llegó alrededor de las 22:30 a 23:00 horas y solicitó al cadenero que le permitieran la entrada y el cadenero le dijo que tendría que checar disponibilidad.

Esperó aproximadamente 30 minutos, por lo que se acercó a un segundo cadenero y le informó que tenía mesa y ya lo iban a dejar pasar, sin embargo cuando estaba a punto de entrar, el gerente llamó al encargado de la entrada y le negaron nuevamente el acceso.

Pedro dijo que ese día lloró y se sintió impotente ante la situación.

El joven ya había esperado una hora, cuando se encontró a una amiga en el lugar, quien le indicó que con ella lo dejarían pasar.

De acuerdo con Pedro, su amiga entró al lugar y cuando él iba a pasar la entrada, le cerraron nuevamente la cadena y fue entonces que el gerente le informó a la joven que Pedro no podía pasar por su discapacidad.

‘Se acercó con ella el gerente y la mandó hablar, yo estaba junto a ella cuando le dijo que por mi discapacidad motriz no voy, no me van a permitir el acceso al lugar’.

El afectado se acercó de nueva cuenta con el cadenero, quien dijo que era cuestión del gerente, por lo que el gerente se acercó y le dijo que no le tiene permitido el acceso.

El joven asegura que su discapacidad no le impide realizar su vida de manera normal.

‘El gerente se acercó a mí, a los 15 minutos y me dijo en mi cara, en mi cara, que no me iba a dejar pasar, que no me iba a permitir el acceso, por, de una manera muy muy prepotente me lo dijo, que no me iba a permitir el acceso por mi discapacidad, que porque me puedo lastimar y cosas así’.

Cabe mencionar que el joven manifestó al principio del vídeo, que su discapacidad no le impide realizar su vida con normalidad, por lo que condenó este acto de discriminación debido a que considera que no le parece justo que no le permitan divertirse.

Bar de Mérida responde presunta discriminación

El bar se pronunció al respecto.

Por su parte el bar emitió un comunicado a través de sus redes sociales, donde manifestó que estaban realizando ‘una investigación a detalle sobre los acontecimientos del pasado 21 de mayo’.

En el comunicado, la administración de Classico Península condenaron cualquier acto de discriminación y sentenciaron que de haber responsables, serán removidos de sus cargos, así como se comprometieron a ser una empresa dedicada a fomentar la igualdad e inclusión.

Usuarios señalan que empleados del lugar se burlan del vídeo del joven.

Pese al comunicado, usuarios de las redes sociales señalaron a presuntos empleados del bar que se burlaron del vídeo de Pedro.

Cabe mencionar que este es el segundo acto de discriminación en un bar de Mérida, ya que días atras, una joven denunció que no le permitieron el acceso a un bar por la ropa que traía puesta.