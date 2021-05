Joven ciclista es atropellada en las ciclovías de Mérida

Un joven ciclista que fue atropellada en las ciclovías de Mérida hace un llamado a los conductores para respetarlas como vehículo y contó la desagradable situación que vivió al ser arrollada.

Se trata de Mariana Portillo, quien a través de redes sociales denunció que los autos no respetan a los ciclistas, aún cuando estos circulen en las nuevas ciclovías de Mérida.

De acuerdo con la joven atropellada, se dirigía a bordo de su bicicleta a comprar comida cuando fue interceptada por una señora, quien si bien se hizo cargo del accidente, intentó justificarse diciendo que no vió a la ciclista.

Ante este hecho y a modo de crear conciencia en la sociedad y en la cultura vial, la joven atropellada manifestó su sentir.

La joven ciclista resultó con raspones.

La joven afectada habló sobre la falta de cultura vial que hay en Yucatán, ya que asegura que la gran mayoría de las personas no les importan los ciclistas.

‘Muchos no echan el carro encima o no respetan la distancia adecuada, muchos otros piensan que las ciclovías son una pendejada y que no sirven para nada’.