Joven alerta acoso en calles del centro de Mérida

A través de redes sociales, una joven alertó la presencia de un presunto acosador, quien la persiguió por calles del centro de Mérida.

La joven de nombre Elsa Chalé C. denunció en redes sociales que un sujeto la persiguió por varias calles de Mérida.

La joven dijo que el ‘vato’ la venía siguiendo desde el Telmex que se encuentra en el centro de Mérida hasta el parque de Santiago.

La afectada dijo que no sabe cuáles eran las intenciones del sujeto, sin embargo se dio cuenta de la situación cuando notó que el hombre la rebasaba y buscaba la manera de quedar detrás de ella.

‘Sentía una vibra que no me agrado el vato se cruzaba la calle y cuando me rebasa busca la manera quedar atrás de mi’.