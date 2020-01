Joven alcoholizado barre el piso con su rostro en un accidente en Yucatán

¿Conoces a alguien con Alzheimer? Una empresa japonesa lanzó un calzado equipado con un dispositivo geolocalizador, llamado “GPS Dokodemo Shoes“, los cuales llevan un localizador instalado en el interior de la suela del zapato izquierdo. De esta manera, este innovador dispositivo permite conocer la posición exacta del usuario en vivo a través de dispositivos como teléfonos celulares inteligentes y computadoras. Cuando el dueño del calzado se aleja 50, 100 o 500 metros de su casa, el localizador de los GPS Dokodemo Shoes, se activa y envía una notificación al dispositivo al que se encuentra conectado. Un producto que generará alivio en aquellos familiares que conviven con una persona con Alzheimer u algún otro tipo de enfermedad. . . . . #innovacion #japon #proyectos #gps #zapatos #alzheimer #localizador #dokodemoshoes #smartphone

