Joven Yucateca Participará en Miss WheelChair México 2019

Originaria de Akil, Lilia del Carmen Manrique Seca cuenta con 37 años de edad y representará a Yucatán en el certamen de Miss Wheelchair México 2019, el cual se celebrará en el mes de octubre en la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

Debido a la polio que sufrió desde muy chica queda discapacitada, por lo que su mamá la traía a Mérida a sus terapias a bordo del tren al CREE, pero por cuestiones de salud de la madre suspendió las terapias desde los 10 años, por lo que por tal situación no tubo las mismas oportunidades que otras niñas de su edad, pues al estar en esta condición hace más difícil acceder a la educación y a oportunidades de trabajo, puesto que hace falta mucha infraestructura dentro de las comisarías, lo que impide poder desarrollarse en los diversos ámbitos de superación personal.

Joven Yucateca, representara al estado en concurso nacional.

Pese a eso Manrique Seca supero obstáculos y actualmente en el Cropafy (Centro Regional de Órtesis, Prótesis y Ayudas Funcionales de Yucatán) en Atención al Público, institución que depende del DIF estatal que elabora aparatos ortopédicos y protésicos para pacientes que padezcan alguna discapacidad motora y así contribuir a su rehabilitación e integración a la sociedad; gracias a este trabajo y al trato que tiene con la gente, Lilia sigue una vida muy integrada a la sociedad, así poco a poco supero obstáculos y ha sobresalido al grado de que además de trabajar, también lidera en Yucatán la agrupación Vida Independiente México, una agrupación nacional que está trabajando en fomentar una vida libre y más autónoma en los discapacitados, por ello participan en carreras y diversos eventos públicos para hacerse visibles ante la sociedad. Recientemente estuvo en una competencia que se llevó a cabo en Ciudad del Carmen, Campeche, llamada “Llanta de Perro”.

“Debido a este empleo estoy en contacto con gente que tiene problemas de movilidad por accidentes, enfermedades, amputaciones y soy promotora del trabajo en equipo y en vez de indignarme por la falta de infraestructura en algunos edificios públicos es mejor ser propositivos y actuar como ciudadanos que somos, por eso trabajo para ayudar a mejorar la vida de todos y ahora participare en el concurso Miss Wheelchair México 2019, porque la discapacidad no nos detiene”

Comenta que su motivación para este certamen Miss Wheelchair México 2019, es querer ser un ejemplo para futuras participantes y prepararlas para el concurso y por ello ya gestionó algunos apoyos ante el despacho del gobernador.

"Me siento bien conmigo misma al ayudar a esta gente, ser partícipe de sus logros me enorgullece pues he vivido las dificultades, las carencias, me siento responsable de ayudar pues he aprendido de mi experiencia para asesorarlos y saber cómo acceder a las autoridades para solicitar recursos y creo que es mi deber”.

El certamen nacional Miss WheelChair México prueba que la discapacidad, cualquiera que esta sea, no debe definir a las personas o determinar su identidad, sino muestra que una silla de ruedas es tan solo un apoyo no una limitación que sea imposible de superar.

“El objetivo del certamen es contrarrestar la exclusión social, laboral y educativa de las personas con discapacidad, promoviendo modelos de conducta y actitudes positivas dentro de la sociedad e integrar a las personas con discapacidad en todo el mundo. Promueve la inclusión en silla de ruedas para hacerlas visibles y se considerarán diversos factores como nuestro desenvolvimiento en la silla y por supuesto, la preparación intelectual” Finalizó.