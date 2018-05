José Sánchez Infantes, una vida dedicada a la pintura en Yucatán

José Armando Sánchez Infantes, originario de la Ciudad de México, nos cuenta que desde los 10 años ha hecho de los pinceles su herramienta de trabajo a lo largo de su vida, algo de lo que dice no se arrepiente para nada.

¿Cómo nació el amor por la pintura?

Desde muy chico me gustó mucho dibujar y se me facilitaba. Siempre participé en cursos y cosas que tuviera que ver con el arte, y a los 18 años trabajé en una fábrica de ropa y conocí a una persona que pintaba vestidos a mano y me invitó a hacer lo mismo que él porque vio la facilidad que yo tenía y me enseñó lo que sabía. Con él aprendí a combinar colores, a transformarlos y a plasmar mis ideas.

¿Alguna vez a echo alguna exposición?

Si claro, he presentado mis cuadros en la galería “El zapote” en una exposición individual, y también he participado en exposiciones colectivas. En Valladolid he expuesto mi trabajo y en Pichetas he hecho varias exposiciones. Además, el gobierno me ha apoyado para que de a conocer mis cuadros en parques, tanto en la Plaza Grande como en otrox parques como el de la Madre.

¿Qué materiales usa para sus pinturas?

Acrílico, oleo, tela, madera, cristal, incluso pinto murales.

¿En cuánto vendes un cuadro?

Varían. Van desde 500 pesos hasta cuatro mil pesos o más. Todo depende del tamaño y la calidad, de hecho, a veces me hacen encargos de algo especial.

Un inicio bohemio

