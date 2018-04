José Manuel López Campos: Dirigente 100% Yucateco

José Manuel López Campos

En el marco de su 102 Asamblea General Ordinaria, la Confederación eligió a José Manuel López Campos como líder del organismo empresarial, colocando a los empresarios yucatecos, en el ámbito nacional.

¿Cómo ve el crecimiento económico en Yucatán para los próximos años?

Se han sentado las bases para que podamos tener expectativas, altas, se ha realizado una gran inversión en los últimos años, se ha mejorado mucho la infraestructura y las expectativas son altamente positivas para que Yucatán sea un foco de desarrollo en el sureste, con la apertura de la zona económica especial, se abren más oportunidades en la que el estado será la capital de lo comercial y servicios para el sur – sureste de México.

Hablando de la zona especial ¿cree que sea la solución para el desarrollo de la entidad?

No, no hay recursos mágicos, las zonas económicas especiales son un aspecto más que se suma a las condiciones que se están dando en Yucatán, se está trabajando mucho en materia comercial, turismo y actualmente en la reindustrialización, esto va a ganar exportaciones e importaciones.

¿Qué hacer para que el estado no caiga en manos delictivas y cobren derecho de piso como en otras entidades?

Mantener lo que actualmente se está haciendo trabajando de la mano autoridades, sociedad civil y zonas empresariales dando buenos resultados, durante los últimos años nuestro estado se ha distinguido por ser de los más seguros y lo podemos mantener así, si conservamos esas variables, fortalecer el tejido social también es una premisa para que esto suceda; la autoridad por sí sola no puede garantizar la seguridad como ha pasado lamentablemente en otros estados, si la sociedad no participa y no contribuye.

Nos sumaremos a la propuesta de “Por un México mejor”, en donde el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) presenta las propuestas comunes a todas las agrupaciones en temas de seguridad, corrupción y transparencia para cada sector.