José Eduardo Ravelo, una historia de abusos, negligencia e impunidad

José Eduardo Ravelo , de 23 años, fue torturado y violado por policías en Mérida .

, de 23 años, fue torturado y violado por policías en . Fue víctima de prácticas negligentes en el hospital Agustin O’Horan , donde murió el 3 de agosto de 2021.

, donde murió el 3 de agosto de 2021. Sólo tenía 23 años y un montón de sueños que quería cumplir, por eso llegó a Mérida.

La investigación del caso dejó pasar aspectos relevantes y hay al menos 38 minutos “perdidos”.

Los policías detenidos como presuntos responsables fueron liberados porque la FGR determinó que Ravelo murió por neunomía.

determinó que Ravelo murió por neunomía. El Ayuntamiento de Mérida no admite su responsabilidad en el caso.

no admite su responsabilidad en el caso. El personal médico del hospital O’Horan no ha sido investigado.

Capítulo 1: El viaje de Ravelo

José Eduardo Ravelo

Vivía en un pequeño pueblo veracruzano donde sentía que no encajaba. Isla es un lugar lejano con vida apacible, pero José Eduardo Ravelo Echavarría necesitaba algo más. A sus 23 años era una rara mezcla de la generación Centennial: por un lado soñador, rebelde, autodidacta, le gustaba saber de todo y la escuela no era lo suyo. Lo poco común es que no tenía celular, lo había vendido para pagar una deuda de su madre, y ya no quería otro. Sus redes sociales se limitaban al Facebook, que checaba desde una computadora o el móvil de Dora María, su mamá.

El “Güero” de la familia, un muchacho seguro y con facilidad de palabra, añoraba ese cambio de vida. Un día, después de una noche de fiesta tuvo una diferencia con su mamá y decidió que se iría a Mérida. Muy lejos estaba de imaginar que allá lo alcanzaría el destino de una manera muy distinta a la que le dibujaba su mente de artista.

El 3 de marzo de 1998 nació en la Ciudad de México, donde vivió sus primeros años y tuvo tiempo de iniciarse en el mundo del grafiti. Algunas de sus obras todavía están por ahí en una barda perdida de la capital. La familia de su mamá era de Isla, el papá nunca estuvo con ellos y cuando las cosas se pusieron duras volvieron a sus raíces veracruzanas.

Llegó la pandemia y José Eduardo navegó el Facebook en busca de oportunidades en un lugar grande. Se topó con el blog “Viaja sin tanta lana”, donde recomendaban formas de hacer un voluntariado que le permitiera pagar su estadía. Así fue que el 21 de septiembre del 2020 envió un correo electrónico al hostal La 59, que estaba en Mérida y le ofrecía el salto anhelado.

Esa pandemia ya pegaba en el estado de ánimo y el bolsillo, por eso le emocionó tener una respuesta positiva del hostal.

A mediados de abril del 2021 tuvo ese problema en casa que convirtió en el pretexto perfecto para irse a las “grandes ligas”. Sin un peso en la bolsa, agarró su mochila en la que metió sus papeles, sus pocas pertenencias y todos sus sueños.

Empezó el “road trip”. De raite en raite hasta cruzar Tabasco y llegar a la zona sur de Campeche. Ahí conoció a Ángel, quien se convertiría en su gran amigo y protector. Ese joven trabajador lo llevó hasta la capital campechana y en el trayecto le dijo que si el mundo se le cerraba en Mérida buscara a Gaspar, su hermano, quien estaba abriendo una frutería y seguramente le daría empleo.

En la capital yucateca inició su vida en el hostal, trabajaba en la barra. El bloguero Ivy Gonz lo conoció ahí, por eso sale en uno de sus videos de YouTube, titulado “Por Fin es Viernes”.

El 29 de abril, el hostal anunció en su Facebook que funcionaría hasta el 3 de mayo y fue cuando José Eduardo buscó a Gaspar, para pedirle trabajo. No sólo lo empleó en la frutería La Siembra, también le ofreció un lugar para dormir. Un espacio en la cocina, donde había una hamaca.

“Le dije que sí, pero no me gustaba que se quedara aquí nomás encerrado, así que le dije ‘ten tu espacio’. Le dije ‘ten una hamaca’. Tenía el patio de atrás y la cocina. Él lo convirtió en su dormitorio”, recuerda Gaspar.

José Eduardo se hizo amigo de la familia. Cuando tenía un mes en el trabajo, Ángel y su esposa llegaron de Campeche para vivir en una casa dúplex y lo invitaron a que rentara el segundo piso.

Las inquietudes volvieron a su vida y decidió que quería ganar más dinero. La mañana del 21 de julio llegó a casa de Gaspar para decirle que iba a renunciar. Su niño interior le decía que desde una frutería no iba a poder comprar su auto, la enorme casa de sus sueños, mucho menos el avión.

A las 8:00 vio a Gaspar, quien no le aceptó la renuncia. Le dijo que primero encontrara otro trabajo y después renunciara. José Eduardo recibió un adelanto de su salario para pagar su transporte al centro de Mérida.

Tomó su inseparable mochila. Como unas semanas antes había hecho en Isla, volvió a colocar en ella sus sueños y algunas solicitudes de trabajo. A las 8:30 se marchó, iba en busca de ese mundo que quería devorar… nunca imaginó que se encaminaba a su destino final.

Capítulo 2: Los minutos oscuros

Ravelo en la calle 71 de Mérida

Esa mañana del 21 de julio, cuando José Eduardo llegó a la frutería para renunciar, lucía sudado y un poco agitado por la caminata. Muy diferente a lo que muestra un video de la policía, tomado una hora después, en donde se le ve como drogado.

“Así no estaba él, estaba normal, caminaba normal”, recuerda Gaspar, su jefe en ese momento.

A eso de las 8:30 abordó un autobús con dirección al centro de Mérida. Vestía pantalón de mezclilla, camiseta roja sin mangas y llevaba sus papeles en la inseparable mochila. El trayecto de la frutería al centro no es mayor a 30 minutos.

El primer video marca las 9:17. Ahí se le ve caminando de manera vacilante a un costado del parque San Juan, ubicado en la calle 62. En su mano trae un objeto que parece un trozo de mosaico. De repente lo lanza sin fuerza hacia su costado izquierdo.

Esa acción ocasiona que un taxista, identificado como Gabriel Acosta Vázquez, lo reporte porque asegura que le pegó. Un minuto después llega la patrulla 244 de la Policía Municipal y hablan con el quejoso.

En el siguiente video, que marca las 9:39, José Eduardo es interrogado en la calle 71. Caminando del parque al lugar donde lo interceptaron los policías es posible constatar que no se hace un tiempo mayor a tres minutos y los policías “lo encuentran” 22 minutos después.

–Aguanta, quédate sentado, siéntate. Quédate sentado carnal, siéntate bien. Ahí, quédate tranquilito, ¿cuánto tiempo te tarda el efecto del cristal?, cuestiona un elemento policiaco.

–Como seis horas, se escucha balbucear a José Eduardo.

Resulta extraño que el agente estuviera tan seguro que estaba bajo los efectos del cristal y lo dejara libre. El examen médico que le realizaron dos días después en el Hospital O’Horan reveló que no había consumido alguna droga. Lo que sí apareció fue alta cantidad de benzodiazepina, un fármaco psicotrópico que podría causar esos síntomas, pero nadie sabe la razón por la que lo tomó o quién se lo dio.

Todos los que lo conocieron y convivieron con él aseguran que jamás consumía droga alguna. Platicaba que en algún momento de su vida, cuando vivía en la CDMX, había probado la mariguana. Pero nunca mientras estuvo en Mérida.

Los agentes policiacos dejan ir a José Eduardo. Aquí vienen los 38 minutos oscuros. Nadie puede establecer qué sucedió con José Eduardo hasta las 10:07 cuando unas cámaras lo captan libre, con miedo. Trata de esconderse de algo o alguien en una combi, intenta meterse debajo de ella.

No hay evidencias de lo que le sucedió en ese lapso, tampoco un reporte de por qué no lo detuvieron desde la primera ocasión, cuando el agente policiaco se mostraba tan seguro de que estaba drogado.

Eran cerca de las 10:15 horas cuando, en la calle 64, aparece la patrulla 249 para detenerlo por supuestas faltas administrativas, aunque en el parte policial hay una contradicción: reporta que la detención fue hecha por la 244, la misma que tomó la queja del taxista.

José Eduardo es llevado en la caja de una patrulla a los separos municipales. El video de llegada a la central indica que eran las 10:32. En el parte policiaco escriben que eran las 10:50.

La agonía de José Eduardo estaba comenzando.

Capítulo 3: ¿Quién mató a José Eduardo Ravelo?

José Eduardo forcejeaba con ocho policías. Eran las 10:31 de la mañana cuando la patrulla 269 lo lleva a los separos policiacos. Los policías lo someten y queda en el suelo durante 44 minutos.

Una foto de la Municipal muestra la manera en que un agente que le dobla en peso está encima de él, con una rodilla sobre su espalda.

José Eduardo luce indefenso. Su pantalón de mezclilla y la playera roja ya no son parte de su vestimenta cuando lo arrastran hacia la celda. Solo “viste” ropa interior, un calcetín y su torso está desnudo. Nadie sabe explicar por qué lo desvistieron.

Justo antes de entrar a los separos, el doctor Juan Sil Vázquez toma su reporte sin acercarse a José Eduardo y permite que los policías lo tengan sometido en el piso.

“No es posible que el doctor lo haya tratado peor que a un animal, nunca se preocupó por él”, solloza Chepa, su tía.

A las 11:15, dos policías literalmente lo arrastran para meterlo a la celda. José Eduardo estaba semidesnudo y así se queda durante el encierro.

Ahí, José Eduardo está inconsciente al menos por cinco horas. Despierta, observa cómo limpian su celda, lo sacan para que vaya a rendir su declaración y lo regresan, todavía semidesnudo, a la celda.

¿Qué sucedió en la noche? José Eduardo platicó a su mamá que cuando estaba oscuro abusaron sexualmente de él unos policías vestidos de azul y que, después del ataque, alguien vestido de blanco lo limpió.

La mañana siguiente, 22 de julio, a las 11:15, sale de los separos con una playera y una chamarra que no son suyas. Sale sin pantalón y sin zapatos. Tampoco lleva su mochila y se le observa caminar con mucha dificultad, se nota su dolor, su mal estado físico. Toma un taxi y pide que lo lleve a la frutería. Cuando llega, baja, le pide dinero a Gaspar y regresa a pagar.

“Venía super golpeado, no sabíamos qué le pasó. No dijo nada al principio, ya al final nosotros escuchamos lo que estaba diciendo a su tía y después a su mamá y así nos enteramos”, recuerda Gaspar.

José Eduardo se fue a la parte posterior de la frutería. Se sentó, pidió agua y empezó a narrar su pesadilla.

“Es que los policías me agarraron”, explicó. En eso le llamó una tía a la que le dijo que habían abusado sexualmente de él. Al terminar la llamada, con tono vacilante le preguntó a Gaspar si creía que podía demandar a los policías. Le daba miedo porque los mismos agentes lo habían amenazado con volver a buscarlo si lo hacía.

Ante esa situación, Gaspar y Ángel le tomaron fotos para que quedara constancia de las agresiones. José Eduardo era una víctima completamente indefensa. Lo llevaron a su casa. Ángel, que vivía enseguida, estaba pendiente de él.

Tosía mucho, no se podía mantener en pie. Se veía francamente mal y no hallaban qué hacer, difícil imaginar la gravedad de las lesiones.

Lo llevaron al médico de una farmacia, donde lo revisaron y le recetaron algunas medicinas. Le hicieron prueba covid, dio negativa y determinaron que tenía contusiones múltiples.

El viernes 23 de julio, su mamá Dora María llegó a Mérida y lo encontró muy mal. La señora se escandalizó y de inmediato decidió llevarlo a un hospital.

Nunca imaginó el trato que iba a recibir. José Eduardo explicó al médico que había sido golpeado y abusado sexualmente.

“Llegamos al IMSS y no lo atendieron, nos mandaron al O’ Horan. Esperamos una ficha, entramos al consultorio y él se quitaba constantemente el cubrebocas porque no podía respirar bien”.

El médico lo regañó y le dijo:

–Ponte el cubrebocas, porque no puedes estar así.

–Es que siento que me ahogo, respondió José Eduardo.

–A ver, ¿qué te pasa? Te veo muy alterado.

En ese momento, José Eduardo confiesa por primera vez a un médico que fue detenido por la policía y violado por ellos.

–¿Cómo es posible? No te puedo creer que la policía te haya hecho eso que dices. ¿Eres gay?, cuestionó el médico.

–Soy hombre, respondió José Eduardo.

Dora María no pudo contenerse, ante lo que sintió un trato humillante.

–Doctor, oiga, ¿qué clase de pregunta es esa? No, no lo es y aunque lo fuera, nadie tiene derecho a hacerle lo que le hicieron. En este caso violarlo y menos si lo hacen servidores públicos, reclamó.

El siguiente comentario ocasionó que José Eduardo y su madre decidieran irse del hospital.

–Bueno, yo sólo lo digo porque a lo mejor te confundieron con una mujer. Pero en fin, sólo Dios y tú saben lo que en realidad sucedió. Y ya, vayan a la caja y paguen esta radiografía.

Un año después, Dora María no puede ocultar el coraje que le provoca esa escena.

José Eduardo y su mamá salen del hospital y se dirigen a la Fiscalía General del Estado, donde la licenciada Bárbara Andrade toma su declaración. Son casi las nueve de la noche. La salud de José Eduardo se deterioraba cada vez más, los dolores no le permitían estar de pie. La funcionaria de la Fiscalía pide a Dora María que se mantenga junto a su hijo. José Eduardo se movía de un lado a otro, se acostaba en el escritorio. El dolor iba en aumento.

“Aguanta, tienes que aguantar”, le solicitaba la licenciada. “La denuncia tiene que estar completa”.

Dora María no puede evitar las lágrimas al recordar esa hora tan dolorosa que vivió en la Fiscalía.

El dolor fue tan intenso que José Eduardo gritaba y cayó al suelo. La abogada tuvo que dejar el acta inconclusa y pedir una ambulancia. Y de regreso al O’Horan. Ahora lo reciben rápido, ingresa por urgencias. Sin previo aviso y sin consentimiento de su madre, José Eduardo es intubado, porque detectaron que tenía problemas en un pulmón. Así pasó la primera noche.

Al día siguiente, el calvario cambia de cara, una negligencia más. Una doctora informa a Dora María que su hijo será trasladado a la zona Covid.

–¿Por qué motivo si salió negativo en las pruebas?, cuestiona la madre.

–Ese es el procedimiento para los intubados, explica la trabajadora social.

Y le dice a Dora María que si no está de acuerdo pida una ambulancia “elite” y lo lleve a otro hospital. La mamá sale apresurada. Su nuera y familiares consiguen otra ambulancia, pero al volver se entera que, sin su autorización, José Eduardo ya estaba entre los pacientes covid.

José Eduardo, que había dado negativo en dos ocasiones, y con un pulmón dañado por las lesiones ocasionados por los golpes de los policías, tuvo que pasar dos días entre los enfermos de covid.

Al día siguiente le hacen otra prueba, vuelve a dar negativo, pero la doctora ya no entiende razones y lo mantiene en esa zona, asegurando que si lo trasladan a medicina interna va a infectar a otras personas y áreas del hospital.

Es hasta el tercer día cuando una nueva trabajadora social, de apellido Piña, con clara molestia reclama al personal el motivo de su presencia en la zona Covid sin tener el virus. José Eduardo finalmente es trasladado al cuarto piso del hospital, al área de medicina interna.

“La trabajadora social Piña fue quien me trató bien, estuvo en comunicación conmigo y me recomendó denunciar al doctor que atendió a mi hijo y a la doctora que decidió trasladarlo a la zona Covid pese a que era negativo”, relata Dora María.

A partir de ese momento todo fue silencio. El viernes 30 de julio, el doctor Thun llama a la mamá para darle informes.

“Yo empecé a discutir con el doctor, le dije qué cómo era posible que no me informaran sobre mi hijo, que eran unos desconsiderados. La verdad me trató mal ese doctor y me dijo que ellos no estaban a disposición y que ellos decidían en qué momento me daban el informe o no y que si me ponía en ese plan me iba a colgar y no me iba a dar ningún informe”, explica.

El doctor le dijo que no había remedio, que su hijo se iba a morir.

“El informe que me dio fue desolador, más desolador que el del domingo 25 cuando me habían dicho que estaba en coma. Me dijo que mi hijo estaba mal, que no tenía remedio, que se le habían hecho estudios que mostraban que sus pulmones estaban dañados, que tenía algo que no se le podía sacar y que no había nada que hacer. Dijo que las toxinas que se desprendieron por los golpes le afectaron los riñones, el hígado, el bazo, todos sus órganos internos, inclusive le va afectar el cerebro y para este tiempo que ha pasado ya debe tener daño cerebral”, recuerda llorando Dora María.

La mamá se va corriendo al hospital. Quiere ver a su hijo después de ese desgarrador pronóstico. Una doctora de medicina interna le permite entrar a verlo y le explica que tiene un líquido, que no pueden detectar qué es, pero liberó una toxina que está dañando todos los órganos.

“Yo alcancé a verlo, se veía completamente hinchado. Sus genitales totalmente inflamados. Yo digo: Dios mío, qué le hicieron a mi hijo. En ese momento entró otra doctora y me dijo que tenía que salir porque le iban a hacer un procedimiento para tratar de drenarle un líquido del pulmón. Acepté y me salí”.

Esa misma doctora, más tarde le confirmaría que no habían ejecutado el nuevo procedimiento porque no era viable y seguiría con el mismo tratamiento. Habría que seguir esperando por un milagro.

Era el lunes 2 de agosto cuando a Dora María le llamaron del hospital para decirle que su hijo iba ganando la batalla.

“Tiene una ligera mejoría, ya oxigena mejor su cerebro, su presión ya no es errática. El pulmón ya se desinflamó. Si sigue evolucionando la vamos a librar, lo bueno de todo es que ya hay mejoras”, dice Dora María. “Y yo me quedé feliz”.

La mañana del 3 de agosto fue a la central de autobuses a recibir a su hijo Irving, quien iba a apoyarla y estar al pendiente de su hermano. Dora María estaba optimista.

Cuando regresó al alojamiento donde estaba, se percató que tenía dos llamadas perdidas del hospital, lo cual no era normal. Le habían dicho que solamente marcaban una vez. Se comunicó y le dijeron que tenían que hablar con ella en persona, que el doctor la estaba esperando.

Al llegar al hospital, el doctor Thun le informa que José Eduardo Ravelo, a sus 23 años, ya no podría hacer realidad esos sueños que lo llevaron de Isla a Mérida. Los golpes y el abuso sexual fueron demasiado para su joven organismo. El “Güero” estaba oficialmente muerto.

“¿Qué hizo mi hijo? No era un narcotraficante, no era un delincuente y los policías abusaron de él. Yo, sin ser médico, simplemente una madre, sé que los doctores y todos los servidores públicos inmiscuidos fueron negligentes y tienen responsabilidad por su muerte”.

Dora María Ravelo

Una nueva investigación: el raro caso de la mochila

La versión oficial dice unas cosas, pero la investigación realizada por La Verdad detectó muchas inconsistencias y nuevos testimonios que le dan otro giro a la historia.

La cámara de taxis foráneos que capta a Ravelo con un objeto en la mano muestra una clave que las autoridades pasaron por alto hasta ahora: el joven no trae la mochila con sus papeles, que cargaba cuando salió de la frutería a las 8:30. Veintidós minutos más tarde, cuando los policías lo interceptan en la calle 71 para interrogarlo, sí la trae.

¿Cómo es que se da esta situación? ¿Quién le quitó la mochila? ¿Por qué pasan 22 minutos de tiempo entre el reporte y la intercepción siendo un tramo tan corto? ¿De qué huía José Eduardo media hora después del interrogatorio? ¿Por qué un muchacho querría meterse debajo de una combi en un caluroso 21 de julio? Si el policía que lo interrogó por primera vez estaba tan seguro de que iba drogado, ¿por qué no lo detuvo y puso a resguardo?

Otra inconsistencia. Un testigo, que pidió el anonimato, asegura que José Eduardo no pudo haber sido interrogado a las 9:39, pues pasó frente a su negocio después de las 10:00. Esa misma persona asegura que tiene cámaras de videovigilancia que nunca fueron solicitadas por los investigadores del caso, pese a la cercanía del lugar donde sucedió todo.

“Es imposible que haya sido antes de las 10 de la mañana, yo ya me encontraba afuera y lo vi pasar, se veía desorientado, esquivando los autos, se pasó de lado de la acera izquierda, pero ya no alcancé a ver cuando los policías lo interrogaron”, comenta con voz entrecortada el testigo.

Sobre la calle 62 hay otros negocios y un colegio que tienen cámaras y tampoco fueron solicitados los videos para las investigaciones.

¿Por qué los tiempos no coinciden con lo declarado de manera oficial por los policías y lo marcado en los videos?

Entre el sitio de taxis y el interrogatorio policiaco pasaron 13 minutos en los que no se sabe qué sucedió. Ese tiempo se suma a los 38 minutos hasta su detención y entrega a los separos, donde fue golpeado y abusado sexualmente, según lo que le dijo a su madre y la conclusión de la Fiscalía Estatal y médicos del Hospital O’Horan. El doctor Carlos Cauich, de la FGE, asegura que hubo abuso sexual.

Conclusiones Caso Ravelo

365 días han pasado desde que José Eduardo Ravelo falleció, las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, los doctores del Hospital “Agustín O’ Horán” y la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) coinciden en que Ravelo fue golpeado, torturado y abusado sexualmente.

Según los abogados de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), cuando la Fiscalía General de la República (FGR) atrajo el caso, emitió un comunicado en el que afirmó que Ravelo no sufrió abuso sexual ni agresiones, sino que falleció por neumonía.

Sin embargo, la CNDH y la propia CEAV obligaron a la FGR a retirar ese comunicado porque la familia de Ravelo no fue notificada previamente.

Los abogados de la CEAV explican que la FGR se ha interesado en presentar una nueva línea de investigación en la cual se responsabiliza a los médicos que actuaron con negligencia en la atención de Ravelo. Los policías seguirían libres de cargos de abuso sexual y tortura.

“La Fiscalía tiene toda su maquinaria echada andar en donde se vea que no hubo tortura, por eso para nosotros lo más importante es que ya en el carpeta está la investigación de CNDH, y esa investigación tiene los peritajes que confirman que sí hubo tortura. Por fin pudimos tener acceso a los peritajes y la idea es fortalecer esa parte de la investigación. Vamos a decir que está bien que investigue si hubo responsabilidades de los médicos porque la investigación debe ser exhaustiva, pero no pueden dejar de atender la tortura”, aclaran los abogados.

Conclusión editorial

En medio de esta trama de mentiras y complicidades hoy se cumple un año del final de un joven que llegó a Mérida cargado de ilusiones.

¿Merecía José Eduardo Ravelo, “El Güero”, ese destino?

¿Merece la familia seguir sufriendo el desprecio de las autoridades y que ni siquiera se investiguen realmente las atrocidades que hubo en contra de José Eduardo?

¿Quién protege a nuestros jóvenes? Nadie. Lo peor: no existe quién los defienda.

¿Qué se necesita para que el caso de José Eduardo no sea archivado como uno más en este país?

Los hilos del poder se usan para ocultar evidencias y evitar que llegue la justicia cuando las autoridades se ven envueltas en un caso.

¿Y su madre? Ella ha llorado cada día, sigue clamando por justicia, pero su historia se remite a la sordera oficial.

