Jorge Drexler, el talentoso compositor uruguayo está feliz de retornar a Yucatán

Jorge Drexler dijo a La Verdad que cuando termine el presente tour tiene ganas de parar por un tiempo para dedicarse a componer, algo lógico si consideramos que su gira del año pasado le llevó a 80 ciudades de 17 países y ahora, hasta diciembre, todavía le esperan casi una veintena de paradas musicales más en España, Argentina, México y Portugal.

El cantautor lleva hasta el momento en la presente gira más de 150 conciertos.

En medio de una ruta plagada de teatros y previo a su presentación de este sábado 20 en el particular escenario flotante sobre el embalse de Lanuza (Huesca), que es la sede principal y emblema del Festival de las Culturas Pirineos Sur, el cantautor recordó su participación en la capital de Yucatán en diciembre del 2018 cuando formó parte del cartel del Primer Festival Internacional de la Trova, precisamente su retorno será para integrarse a la segunda edición de este evento que se llevará a cabo en el mes de noviembre.

Jorge Drexler admite que México representa un punto muy importante para los artistas latinos, por lo que siempre es importante considerarlo al momento de diseñar las giras y en esta ocasión, tras su participación en Mérida, que por cierto se realizará en el teatro Armando Manzanero, viajará a la Ciudad de México para otra magna actuación en el célebre teatro Metropólitan el 8 de noviembre, apenas dos días de cantar para los yucatecos.

Jorge ganó el Oscar en la categoría de mejor canción inédita para una película por su tema Al otro lado del río en el filme Diarios de motocicleta.

El talentoso compositor manifestó que el paso de los años es algo que toma con filosofía porque como cualquier persona a lo largo de los años de su vida, hay cosas que se van moviendo y otras que se quedan en el mismo lugar. “Me parece increíble que en los últimos 12 años he sacado tres o cuatro discos y tengo unas cuantas canas más (ríe)”.

El autor dijo que en su obra considera constituyentes diversos ya que tiene una perspectiva y una visión del mundo más compleja, como una vocación de ponerse en el lugar del otro, pero admite que es muy difícil verse a uno mismo con perspectiva.

El compositor uruguayo está muy contento de poder regresar a Mérida, una ciudad que le cautivó cuando la conoció en diciembre del 2018.

Cuestionado acerca de sus influencias dentro de la música latina, confesó su tristeza por el reciente fallecimiento de João Gilberto, que a su parecer ha hecho cambiar la vida y la música de muchas personas. “Así que, si tuviera que nombrar a uno, nombraría a João Gilberto, que lo tengo muy presente”, admitió.

Otro aspecto que llama la atención es que en lo que resta de esta gira, casi todas sus actuaciones se realizarán en teatros, lo que nos lleva a preguntarle dónde se siente más cómodo, ¿En grandes arenas o en un ámbito más privado e íntimo?

“La intimidad en realidad no depende de la magnitud. No es un concepto cuantitativo que digas: ‘A partir de tantas personas se pierde intimidad o se gana’. Me he sentido muy cómodo y con mucha confianza en lugares enormes y fuera de lugar en sitios muy pequeñitos”, concluyó.

Ricardo D. Pat