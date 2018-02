Joaquín Díaz Mena: ‘No me bajaré de la contienda’

Joaquín Díaz Mena

Luego de varios días de ‘estira y afloja’ entre Raúl Paz y Joaquín Díaz por la candidatura al senado y que varias figuras del panismo yucateco cerraran filas en torno al diputado federal, en entrevista con La Verdad Yucatán, indicó que al momento es el precandidato aceptado, donde el Comité Nacional ya cuenta con su registro, junto con Edgardo Medina Rodríguez, como la primera fórmula del Senado.

‘Sé que Ana Rosa Payán ya se inscribió en la Ciudad de México por Movimiento Ciudadano al que le tocó la segunda fórmula, de acuerdo al convenio ya inscrito en el INE’, señala.

Todavía hay hasta el 11 de febrero para que se pueda inscribir algún otro precandidato y la Comisión Permanente Nacional tomará la decisión el 19 de febrero, máximo, puede ser antes, pero puede dejarse hasta el último día’.

COMISIÓN

‘Esta Comisión Permanente está conformada por 52 consejeros nacionales de buen nivel, de trayectoria amplia, te puedo dar nombres como Josefina Vázquez Mota, Gustavo Madero, Cecilia Romero, Ernesto Rufo Appel, hay como 7 senadores, 11 diputados federales, y los miembros del CEN, esta Comisión Permanente recibe la documentación de los que se inscriban y el día que los citen, el 18 o 19 de febrero van a votar entre los perfiles que reciban para ver quien encabeza la fórmula, porque se votó por la designación, no habrá una elección interna’. Y Tengo confianza en que estos miembros de la permanente no son borregos para que les den línea.

P.- ¿Por qué cree el presidente estatal del PAN, Raúl Paz, diga que será el candidato al senado, a pesar de los señalamientos, incluso a nivel nacional?

Joaquín Díaz Mena: Hasta el momento a mi nadie me ha dicho en el CEN, nadie me ha dicho que no y nadie me ha dicho que va otra persona, todo lo que se ha manejado son rumores, yo me voy a apegar a lo que la Comisión Permanente defina en su momento.

SIN APOYO DE VILA

P: ¿Cree que Mauricio Vila está consciente de la fuerza que tiene Joaquín Díaz en el interior del estado, para que lo apoye?

JD: Yo no he sentido en ningún momento el apoyo de Mauricio Vila, si en un momento dado como candidato a Gobernador le pidieran su opinión por el Comité Nacional del Partido, yo espero que él de su opinión en base a lo que le convenga mejor para el resultado electoral’.

‘Si yo fuera candidato a gobernador, que ya lo fui, obviamente pido a los mejores candidatos, a quien me sume votos y no quien me reste, en todo momento voy a tratar de salir con los mejores y con todos, construyendo un proyecto que una al partido, en base al peso específico de cada quien, sin injusticias’.

P-. ¿Eso es lo que pide ahora?

‘Te voy a poner claro, yo declino a favor de Mauricio Vila en la candidatura a la gubernatura, porque se él le mostró una encuesta que me mostró de septiembre y noviembre, donde en las dos quedo en segundo lugar, solo después de él, y Renán Barrera queda en tercero y ya le dieron la alcaldía de Mérida, ¿qué pido? las mismas pesas y las mismas medidas, que si con base a encuestas definimos que Mauricio Vila sea candidato a gobernador, pues con la misma encuesta que se usó, puedan medir quien puede va al Senado’.

P: Esas imposiciones han provocado que los panistas se vayan o dejen de participar ¿qué opinión tiene?

GD: Creo que es natural que ahorita con la efervescencia política, en cada periodo electoral, hemos perdido liderazgos importantes en el PAN y cuando eso ha ocurrido como Ana Rosa que se fue en el 2007, e hizo perder a Xavier Abreu, no ganó ella, pero hizo perder a Xavier Abreu por haberse ido de candidata de otro partido, posteriormente se fue Sofía Castro del PAN’.

‘Son pérdidas dolorosas, en su momento, ahorita acabamos de perder a Gabriela Cuevas que se fue con Andrés Manuel López Obrador, a Judith Díaz, que dirigió la Promoción Política de la Mujer, a nivel nacional, una gran amiga, valiosa, valiente y que desgraciadamente no la valoraron o no la tomaron en cuenta y decidió irse y Margarita Zavala’. Son pérdidas dolorosas que no se celebran en el PAN

P: Estas alianzas con partidos de izquierda, ¿son positivos o negativos para el PAN?

GD: Es positivo porque se está proponiendo un gobierno de coalición por primera vez en la historia, algo que no se había visto, pero que se ha hecho en otros países como Alemania, como Chile para derrocar al dictador Pinochet, se tuvieron que unir los partidos de izquierda y derecha.

P.- ¿aceptaría la diputación plurinominal?

‘Quiero reiterar que llego hasta el final que no me voy a bajar de la competencia, mucho se ha hablado de que me van a dar la pluri local, ya dije muy claro que se la den a otros jóvenes valores, que vienen empujando y que tienen derecho de ocupar esta diputación local, no porque desdeñe la importancia del cargo, ya fui diputado local y es un cargo muy importante, pero en este momento el proyecto y para lo que hemos trabajado era la gubernatura y en este momento es la senaduría y creo que si no se da, regreso a dar clases que siempre lo he hecho cuando no he estado en política y desde mi casa apoyaré a los candidatos del PAN como un panista más’.