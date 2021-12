Jessica García, con la mira en el oro y los paralímpicos

Jessica García Quijano, ganadora de la medalla de bronce en el Mundial de Parataekwondo de Estambúl, Turquía, platicó a La Verdad Noticias sobre su trayectoria de más de 18 años entrenando un deporte de alto contacto, así como su satisfacción de representar a los mexicanos en justas internacionales.

Contenta de haber conseguido el bronce hace apenas dos días, la atleta yucateca pone la mirada en conseguir una medalla de oro para México, así como en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

¿Por qué el taekwondo?

Primero fueron mis papás los que me metieron a entrenar para que yo pudiera desarrollarme en algo, como cuestión de superación personal, pero con el tiempo gustó mucho esta disciplina, con la que he cosechado buenos frutos en competencias de Yucatán, México y a donde me ha tocado ir fuera del país, gracias a toda una trayectoria de 18 años que he entrenado.

¿Cómo te sientes de poder representar a Yucatán y a México fuera del país?

La verdad es que me siento muy contenta, es una gran responsabilidad, pesa llevar la bandera a una competencia internacional, pero la verdad es que tanto para mí, como para mis entrenadores y para todo México, es un orgullo poder ser la representante en justas internacionales de atletas paralímpicos.

La paratleta yucateca consiguió el bronce en el Mundial de Parataekwondo celebrado en Estambul, Turquía

¿Cómo fue tu preparación para el mundial de Estambul?

Fueron como dos meses de anticipación que estuve en concentración en la Ciudad de México, entrenando duro con el equipo nacional y junto con ellos se obtuvieron dos medallas, la mía de bronce y un segundo lugar, que creo que son buenos resultados tanto para mi, como para México.

¿Hubo retos antes de ir a la competencia?

Claro, hubieron retos como el que tuviera que bajar mucho de peso para entrar a la categoría de 52 kilos o menos, yo nunca había estado delgada, siempre he sido una persona más robusta, pero en la competencia mundial de Turquía las competidoras de otros países que tenían un peso similar al mío me llevaban dos cabezas de altura.

¿Qué mensaje le envías a los paratletas yucatecos?

Que no se rindan, sigan e insistan en cumplir sus sueños, porque un día se vuelven realidad, un día va a amanecer, van a despertar y se van a enterar que tienen la mejor oportunidad de sus vidas, oportunidad que van a tener que aprovechar después de haber surcado todo ese camino.

¿Qué sigue para ti?

Más que nada tengo que retomar la rutina de entrenamientos que tenía antes, a pesar de la pandemia de Covid-19, porque creo que un tercer lugar es bastante bueno, me siento muy contenta con este resultado, pero ahora sin duda vamos a trabajar para conseguir el oro y ganarme una oportunidad para París 2024.

