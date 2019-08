Jeannette Betancourt, una incansable promotora de la cultura y el arte

Jeannette Betancourt es una talentosa escultora, cuyo trabajo artístico principalmente se ha centrado en el tema de la naturaleza, y que recientemente lo ha intersectado con la huella de lo humano sobre el planeta.

Ella comparte su experiencia en torno a la investigación y producción de obras y proyectos que ha desarrollado en torno al tema “Efectos del Antropoceno y la Noosfera sobre la Tierra”, como lo ha hecho por ejemplo con estudiantes de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

Jeannette ha expuesto de forma individual en países como Estados Unidos, Puerto Rico, México, Belice, España, Guatemala, Honduras, El Salvador, Marruecos y Paraguay.

¿Qué te llevó a la decisión de dedicarte de lleno a la escultura?

Empecé con la escultura. Ya me moví al campo expandido y ahora puedo decir que trabajo transdisciplinariamente, interdisciplinariamente, pues el Arte siempre formó parte de mi vida, pero nunca lo pude ejercer hasta el 95, que se dieron las circunstancias y entonces empecé a buscar formación con otros colegas en talleres; luego, todo eso lo he complementado con teoría crítica de Arte y, pues, aquí estamos después de todo ese tiempo.

¿Qué significa para ti que tu trabajo haya sido requerido en tantos países?

Una oportunidad para tender redes, esto se trata de tender redes, de generar impacto y de ser impactado por otros artistas también.

¿Cómo añades la conexión con la Naturaleza?

El Arte al fin de cuentas tiene su lado político y tiene su lado social. En esta época más que nunca es importante tener una postura. El Arte como valor estrictamente estético ya resulta insuficiente, para eso va uno a Liverpool y se compra una cosita de decorar, eso es otra cosa.

De manera colectiva, Jeannette ha participado en muestras en África, Asia, Europa y en casi todos los países del continente Americano.

¿Qué debería hacerse en México para impulsar mucho más el desarrollo del Arte y la cultura en general?

México es uno de los países que más apoyo brinda a los artistas. De hecho, si comparamos con Estados Unidos, que bajo el nuevo presidente quitó el National Endowment of the Arts, estás hablando de que México realmente es un puntal a nivel Latinoamérica, pues tiene el sistema de becas, el sistema nacional de creadores jóvenes. Ahora, bajo el nuevo esquema del actual gobierno, se me hace interesante que también se va a incluir a comunidades indígenas que de alguna manera han estado fuera del circuito. Eso es importante que se traduzca en una convocatoria, porque hay gente que no tiene acceso a eso en su lengua y es gente talentosa, o sea, no es que no haya talento, que lo hay, pero a veces no tiene acceso a las formas de allegarse a las oportunidades.

Ricardo D. Pat