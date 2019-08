Ivonne Ortega ejerce su voto como priista en Yucatán y dice que no se ve derrotada (VIDEO)

Con un llamado a la militancia para salir a votar, la candidata a la presidencia nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ivonne Ortega Pacheco, asistió a su tierra natal, Dzemul, para ejercer su voto como militante del Tricolor.

“Le pido a la militancia que salga a ejercer su voto a pesar de que la casilla quede retirada, pues es algo que hemos detectado, que las casillas del interior del país están mal distribuidas”, comentó la ex gobernadora de Yucatán.

Como ejemplo de lo anterior, dijo que en Tabasco hay cuatro mil militantes en la capital Villahermosa y 400 en Centla, pero los de Villahermosa deberán ir a Centla a votar porque allá pusieron la casilla, “algo que es ilógico, pero a pesar de eso exhortamos a que salgan”.

De igual manera, la aspirante mencionó que busca la unidad del partido, lo cual no sólo lo logrará una persona, sino de todos en conjunto, ya que el PRI tiene dos caminos, resurgir o quedarse como actualmente, ser la tercer fuerza política del país.

La ex gobernadora de Yucatán mencionó que no se ve derrotada en este proceso interno.

“Hoy en un día histórico para nuestro partido, donde se definirá su futuro y todos los priistas debemos ser parte de ello sin importar las adversidades que se puedan llegar a presentar. Aquí se verá el corazón priista”, comentó Ivonne Ortega Pacheco.

Con respecto al futuro del partido, indicó que ella está preparada para todo en su partido y que no en lo personal no ve una derrota, ya que está trabajando para ganar y eso hará que el partido sea rescatado y de pelea en los comicios de 2021.

“Este es mi décimo proceso electoral, he competido en cuatro elecciones internas y cinco constitucionales y aunque durante el proceso no me veía favorecida, siempre termino al frente y esa es mi confianza hoy”, señaló en Dzemul, el municipio que la vio nacer.

