Irrumpió la mamá y familia de Óscar Gabriel al informe de alcalde de Mérida

Irrumpió la mamá de Óscar Gabriel y la abogada al informe de alcalde de Mérida

Mamá de Óscar Gabriel y su abogada Dariana Quintal Narváez, se presentaron al informe del alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha.

A pocos días de haberse manifestado frente al Palacio de Gobierno, la señora Margarita Fernández Juárez, mamá de Óscar Gabriel llegó hasta el Centro Internacional de Convenciones (CIC) para solicitar que le devuelvan a su hijo.

Doña Margarita Fernández Juárez irrumpió el informe del Alcalde de Mérida.

La familia irrumpió el recinto para pedir información sobre el paradero de su hijo, quien lleva 72 días extraviado. Debido a que no han tenido información sobre el paradero de su hijo decidieron manifestarse y pedir avances en las investigaciones.

Durante el plantón, se acercó la directora del Instituto de la Mujer Municipal, Fabiola García Magaña, quien se presume intentó persuadir la manifestación, intentando dialogar con Quintal Narváez.

En entrevista con La Verdad Noticias, Fabiola García Magaña dijo que están buscando generar un plan de estrategia para dar apoyo a la familia del menor desaparecido, además que manifestó que lamenta la desaparición del menor y sentenció que hay lugares adecuados para llevar a cabo este tipo de gestiones.

La directora del Instituto de la Mujer Municipal, Fabiola García Magaña intentó dialogar con la abogada.

Instituto Municipal de la Mujer no le compete investigar la desaparición de Óscar Gabriel García Magaña, indicó que la dependencia que ella rige, no le compete este tipo de casos, ya que existe una Fiscalía especializada para personas desaparecidas y lamentó que no se hayan acercado al Instituto Municipal de la Mujer con anterioridad, sin embargo manifestó que no están cerrados a brindar acompañamiento a la familia.

Por su parte, la abogada de la mamá del menor, solicitó la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR), tomando en cuenta que la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha dado mayor avance en las investigaciones, por lo que pidió que le hagan llegar la información al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, ya que aseguran que el caso de menor es un caso más de desaparición forzada.

Cabe mencionar que la manifestación estuvo rodeada de un presunto grupo de seguridad, el cual mantuvo contenida la manifestación para evitar una mayor interrupción al informe.

También se acercó el Secretario de Gobernación Municipal, quien estuvo dialogando con la abogada, misma que indicó que para retirarse sólo necesitaban colocarse al frente del escenario, para colocar la lona sin decir nada.

Familia de Óscar Gabriel piden audiencia con el Gobernador

La mamá interrumpió al Alcalde para exigir que le devuelvan a su hijo.

Pese a la manifestación de la mamá de Óscar Gabriel, el informe se desempeñó con total normalidad, cuando en un momento dado doña Margarita gritó 'quiero vivo a mi hijo' y el alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha ofreció una audiencia al terminar el informe, sin embargo, la familia exige que la audiencia sea con el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

