Invitan a una noche de boleros en Mérida

El Museo de la Canción Yucateca continúa ofreciendo atractivos programas para los amantes de la buena música y en esta ocasión trae para ellos un concierto al que han denominado como ‘Boleros Solamente Boleros” en el que los protagonistas serán “Los 4 Armónicos” y la Soprano Julia Arcudia.

Esta promete ser una velada sumamente especial pues debemos recordar que “Los 4 Armónicos” participaron en el “Festival Mundial del Bolero”, recientemente celebrado en la Ciudad de México, en el Teatro Esperanza Iris, poniendo muy en alto el nombre de Yucatán en esta importante celebración internacional.

El cuarteto está integrado por el director y arreglista Fredy May Polanco; el requinto, Miguel May y los primera voz, Daniel May y Ricardo Cetina, quienes interpretan una música que va más allá de la trova y del bolero con sus acordes y su armonía, deleitando no solo los oídos, sino también moviendo el alma de quien los escucha.

Por su parte, Julia Arcudia es alumna de la maestra Concepción Casals Arriaza en la Licenciatura en Artes Musicales con especialidad en Canto, de la Escuela Superior de Artes de Yucatán.

La velada se llevará al cabo este viernes 31 de agosto a las 20:00 horas en el Museo de la Canción Yucateca, ubicado en la calle 57 por 48 del barrio dela Mejorada. El acceso general tendrá un costo de 100 pesos, pero los adultos con tarjeta del Inapam pagarán 75 pesos.

Ricardo Pat