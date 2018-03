Invitan a prevenir accidentes en época decembrina en Yucatán

Recomendaciones para evitar accidentes en La Navidad

- Ante la llegada de los, la Unidad Estatal de Protección Civil (Procivy) emitió una serie de recomendaciones para evitar accidentes, con las cuales se busca fortalecer la cultura de prevención y promover conductas seguras. Al adornar el exterior o interior de casas u oficinas, se debe tenera una distancia mínima de un metro de cualquier fuente de calor. Es necesario apagar todas las luces decorativas durante la noche y cuando se abandone el inmueble, y no sobrecargar un solo contacto con varias conexiones. Se invita a revisar las instalaciones eléctricas antes de usarlas, sobre todo si son viejas, ya que es posible que estén deterioradas tras pasar mucho tiempo guardadas, y esto aumenta las probabilidades deLa compra de productos de pólvora sólo puede realizarse en lugares autorizados y el uso de juegos pirotécnicos debe efectuarse con mucha precaución, ya que son la principal causa de quemaduras y afecciones en la piel. Es importante mantener a niñas y niños alejados de estos artefactos; de lo contrario, su uso debe ser siempre supervisado por un adulto. En caso de alguna lesión, se pide acudir a un servicio de emergencia y no emplear remedios caseros. Asimismo, se prescribe no manejar bajo el influjo de drogas o alcohol, así como usar cinturón de seguridad y asiento porta-infantes, según sea el caso. En cuanto a los motociclistas, es necesario conducir con casco y no usar el teléfono celular. En esta época se presentaránpor la presencia de frentes fríos, por lo que también se recomienda a losque se mantengan abrigados. Finalmente, se recuerda que, para cualquier emergencia, está siempre disponible el número 9-1-1 y que prevenir es vivir.